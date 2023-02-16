Ozgur Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Celik 5 Ocak 1986 tarihinde Mus şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Özgür Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Celik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&B Sports Management yapmaktadır. Ozgur Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ozgur Celik'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Celik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sumeyra_ozgur/

Ozgur Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozgur Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2005 yılında İnegölspor

31 Ocak 2007 yılında Etimesgut Şeker

5 Şubat 2008 yılında Küçükköyspor

13 Mayıs 2008 yılında Etimesgut Şeker

28 Temmuz 2011 yılında Konya Şekerspor

27 Temmuz 2012 yılında Körfez FK

17 Ağu 2013 yılında Hatayspor

4 Ağu 2015 yılında Bandırmaspor

2 Ağu 2018 yılında Sarıyer

8 Ocak 2020 yılında Tuzlaspor

10 Eylül 2020 yılında Pendikspor

23 Ağu 2021 yılında Fethiyespor

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Ozgur Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Celik şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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