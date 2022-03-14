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Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: "Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor"

Şarkıcı Kıraç'ın isim vermeden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ilişkin paylaşımı sonrası ikili sosyal medya hesabından birbirleri hakkında paylaşımda bulundu. Kıraç, Demirtaş için," 4 milyona yakın insan niye takip eder!" dedi, Demirtaş ise Kıraç için," Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Kim bu Kıraç?" diye yazdı

Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: "Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor"

Ekonomiye yönelik yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir kez daha gündeme geldi. Şarkıcı Kıraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Özgür Demirtaş'a gönderme yaparak, " İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!" diye yazdı.

 

 

Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor

Söz konusu paylaşımı alıntılayarak cevap veren Özgür Demirtaş ise Kıraç için şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım yarabbim. Kim bu Kıraç?"

 

 

Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor

Özgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyorÖzgür Demirtaş ve Kıraç, Twitter'da kapıştı! Paylaşımlar art arda geldi: Gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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