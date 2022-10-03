Özgür Demirtaş'tan Dışişleri Bakanlığına övgü! Gerekçelerini tek tek saydı! "Helal olsun"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin başarılı dış politika hamleleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığını tebrik etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Özgür Demirtaş'tan Dışişleri Bakanlığına övgü! Gerekçelerini tek tek saydı! "Helal olsun"

Türkiye ekonomisi hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken finans profesörü ve akademisyen Özgür Demirtaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Dışişleri Bakanlığını tebrik ederim” ifadesini kullanarak paylaşımda bulunmuştu. Demirtaş bu paylaşımın gerekçesini açıkladı.

Özgür Demirtaş'tan Dışişleri Bakanlığına övgü! Gerekçelerini tek tek saydı! Helal olsun

TEBRİĞİN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" 'Dışişleri Bakanlığını tebrik ederim' yazmıştım. Niye demişler.

1) Rusya’nın hukuka aykırı işgali ile ilgili yayınladıkları metinden

2) Gıda koridoru anlaşmasından

3) Rusya-Ukrayna politikasındaki dengeden

4) iki taraf arasındaki esir değişiminden ötürü helal olsun. "

Özgür Demirtaş'tan Dışişleri Bakanlığına övgü! Gerekçelerini tek tek saydı! Helal olsun

Özgür Demirtaş'tan Dışişleri Bakanlığına övgü! Gerekçelerini tek tek saydı! Helal olsun

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