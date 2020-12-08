Yan etkisi var diye ilaç kullanmazsanız süreç uzar, hastalık ağırlaşır ve bulaş riski artar!Göztepe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 8 Aralık Salı | ATV CANLI İZLE YOUTUBEDoğum anını paylaşan Ayşecan Tatari'ye gelen eleştirilere, eşi Edip Tepeli'den sert tepki!Ünlü isimlere büyük şok! Dolandırıldılar... Hakan Şükür detayı bomba!Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan yatırımcılara çağrı: Ekonomi ve hukuk alanında seferberlik başlattık8 Aralık BİM kataloğu | BİM bu hafta katalogAhmet Çakar'ın, Hande Sümertaş'a tehditkar ve çirkin ifadeleri tepki topladı!Lerzan Mutlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevgilisi kim? Hangi kanalda program yapıyor? Lerzan Mutlu InstagramElektrik kesintisi 8 Aralık Salı 2020 AYEDAŞ
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay Kulübünün Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Ekmekçioğlu'nun, durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. Peki, Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Türk futbolunun köklü takımlarından İzmir ekibi Altay'da başkanlık görevini yürüten Özgür Ekmekçioğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İlk açıklamadan bugüne kadar geçen sürede sağlık durumu iyiye gitmeyen Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Altay camiasını hüzne boğan gelişme, spor basınında da geniş yer buldu. Peki, Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Özgür Ekmekçioğlu, 14 Temmuz 1989'da İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Doğuş Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile Artin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerini kurdu. Ekmekçioğlu, 2015 Ağustos ayında, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ile evlendi. İş hayatında mantıklı, kulüp yönetiminde duygusal olduğunu ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, sıkı bir sinema ve tiyatro takipçisi olduğunu belirtti.

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?​​​​​​​

SAĞLIK DURUMU NASIL? 

Özel bir hastanede gözetim altında tutulan Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğu bildirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT