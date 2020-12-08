Türk futbolunun köklü takımlarından İzmir ekibi Altay'da başkanlık görevini yürüten Özgür Ekmekçioğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. İlk açıklamadan bugüne kadar geçen sürede sağlık durumu iyiye gitmeyen Ekmekçioğlu, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Altay camiasını hüzne boğan gelişme, spor basınında da geniş yer buldu. Peki, Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Özgür Ekmekçioğlu, 14 Temmuz 1989'da İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından İstanbul Doğuş Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Aile şirketinin yönetim kurulunda yer alan Ekmekçioğlu, Reo Mühendislik Elektromekanik İnşaat Yangın Söndürme Güvenlik Sistemleri ile Artin İnşaat ve Gayrimenkul şirketlerini kurdu. Ekmekçioğlu, 2015 Ağustos ayında, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ile evlendi. İş hayatında mantıklı, kulüp yönetiminde duygusal olduğunu ifade eden Özgür Ekmekçioğlu, sıkı bir sinema ve tiyatro takipçisi olduğunu belirtti.

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SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özel bir hastanede gözetim altında tutulan Özgür Ekmekçioğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, nefes darlığı başta olmak üzere ciddi semptomlarının bulunduğu bildirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip, müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz."