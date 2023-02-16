Ozgur Guler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Guler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Guler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Guler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Guler 1 Ağu 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Guler Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sezer Bravo yapmaktadır. Ozgur Guler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karşıyaka futbol takımında oynamaktadır. Karşıyaka takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Ozgur Guler'nin Karşıyaka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Guler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Guler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ozgur Guler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Guler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karşıyaka

Ozgur Guler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Guler şuan Karşıyaka takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Izmir Deniz Futbol Kulübü

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.