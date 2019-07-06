Özgür Ozan oyunculuk deneyimiyle olduğu kadar ilk kez ekranlara çıktığı Postacı filmi ile de merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için Özgür Ozan kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? sorularını araştırdık. İşte cevapları...

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan, 1966 yılında Bolu'da bir memur çocuğu olarak doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Ankara Bahçelievler'de ilkokul ve ortaokulu okudu. Ankara Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol sporu ile ilgilendi ve oynadı. Ankara Sanat Tiyatrosunda kısa bir süre tiyatro ile ilgilendi.

İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Ve İzmir'e giderek İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bu arada İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında harçlığını çıkarmak için animatörlük yaptı.

Televizyona ilk olarak Susam Sokağında postacı rolü ile başladı.

İzmir'den sonra Adana Devlet Tiyatrosu, sonra da Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Daha sonra İstanbul'a geçerek Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda çalıştı.

2002 yılında Hamdi Alkan'ın Reyting Hamdi programı ile de komedi macerası başladı.

2002 yılında başlayan, yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu senaristler arasında bulunan 2002- 2012 yılları arasında Metin Açıkgöz, 2010-2012 yılları arasında Müfit Can Saçıntı'nın yazdığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık light Selami karakteri ile meşhur oldu. Dizide baş rollerde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ oynadı.

2006'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide Komiser Hüsnü Çobanı oynamaktadır. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Özgür Ozan, 2 Temmuz 2005 tarihinde Neslihan Uğurlu ile evlendi. Derin Deniz (d.2006) adında bir oğlu vardır.

Tiyatro Oyunları:

2006 - Azizname - Aziz Nesin - Tiyatro Seyirlik

- Muammer Muammer

- Kaç Baba Kaç

- Hayvan Çiftliği

- OthelloTılsım

- Çil Horoz

1986 - Özgürlüğün Bedeli : Emmanuel Robles - Ankara Sanat Tiyatrosu

1985 - Savaş Oyunu : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu

- Pırtlatan Bal - Aziz Nesin

Filmleri ve Dizileri :

2012 - İşler Güçler (Halıcı) (TV Dizisi)

2010 - Umut Yolcuları (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)

2008 - 2009 - Kavak Yelleri (TV Dizisi)

2006 - 2014 - Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2006 - Acemi Cadı (Hüsnü Çoban) (TV Dizisi)

2005 - Deli Duran (Mekmenımın) (TV Dizisi)

2004 - Çocuklar Ne Olacak (Selami) (TV Dizisi)

2004 - Kadın Terzisi (Veli) (Sinema Filmi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Selami) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2002 - En Son Babalar Duyar (Selami) (TV Dizisi)

2000 - Zülküf ile Zarife (TV Filmi)

2000 - Hırsızın Oğlu (TV Dizisi)

2000 - Dikkat Bebek Var (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1998 - Örümcek (Piyano Öğretmeni) (TV Dizisi)

1998 - Sırılsıklam (Tacizci Patron) (TV Dizisi)

1998 - Sibel (TV Dizisi)

1998 - Kaç Para Kaç (Garson) (Sinema Filmi)

1997 - Yanlış Saksının Çiçeği (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (Polis) (TV Dizisi)

1997 - Kolsuz Bebek (Cemil) (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Doktor) (TV Dizisi)

1996 - Gurbetçiler (Avukat) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1985 - Keriz (Köylu ) (Sinema Filmi)

1984 - Postacı (Postacı) (Sinema Filmi)

POSTACI FİLMİ HAKKINDA

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Sevtap’ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap’la Adem evlenir.

Oyuncular:

Kemal Sunal

Nubar Terziyan

Fatma Girik

Erdal Özyağcılar

İhsan Yüce

Ulvi Alacakaptan