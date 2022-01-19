Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın üzerinden çıkan cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun üzerine Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'deki Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gönderilmişti.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN OYLAMA YAPACAK

20 Ocak Perşembe günü komisyonda görüşülecek olan fezlekenin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılırken daha sonra Genel Kurul'da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapılacak. HDP ile gizli ittifak yapan CHP'nin Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kullanacağı oy merak edilirken bu konuya ilişkin açıklama geldi.

"DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI NOKTASINDA 'EVET' OYU KULLANACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız"

Öte yandan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceklerini açıklamıştı.

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