Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor – Antalyaspor maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiRadyoteknoloji ne demek, TDK'ya göre Radyoteknoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den kötü haber! Maske Kimsin Sen ve Yasak Elma'da olmayacak! Paylaşımı hüzne boğdu!Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecekSpor Toto Süper Lig: Göztepe – Sivasspor maçı canlı izle | Bein Sports 2 canlı yayın izle linkiAbdurrahman Dilipak'ın isteği sonuç buldu! Ak Parti tıbbi kenevirin serbest bırakılması için kanun teklifi sunacak!"Artık o benim malım" Coşkun Sabah'ın evlilik hakkında yaptığı yorum hayrete düşürdü! "Karını..."Bolu yarın okullar tatil mi 20 Ocak 2022? | Bolu Valiliği son dakika açıklaması 20 Ocak 2022 PerşembeGelinim Mutfakta 19 Ocak 2022 Çarşamba puan durumu | 19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Şube Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terörist nişanlısı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde hazırlanan fezlekeye evet oyu vereceklerini açıkladı.

Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın üzerinden çıkan cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Bunun üzerine Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, Cumhurbaşkanlığının ardından TBMM'deki  Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu gönderilmişti.

Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İÇİN OYLAMA YAPACAK

20 Ocak Perşembe günü komisyonda görüşülecek olan fezlekenin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılırken daha sonra Genel Kurul'da Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oylama yapılacak. HDP ile gizli ittifak yapan CHP'nin Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde kullanacağı oy merak edilirken bu konuya ilişkin açıklama geldi. 

Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

"DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI NOKTASINDA 'EVET' OYU KULLANACAĞIZ" 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HDP'li Semra Güzel büyük bir yanlış yapmış. Cumhurbaşkanının valilere, kaymakamlara, alay komutanlarına 'dokunmayın' dediği zamanda bir teröriste dokunmuş. Bu affedilir bir şey değil. Ama biz Semra Güzel'in örgüt kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf ve elindeki silahla çektirdiği fotoğrafın doğru olmadığını, bunun milletvekilliğiyle bağdaşır olmadığını, soruşturmasının yürüyebilmesi açısından bu dosyaya özel olarak dokunulmazlığının kaldırılması noktasında 'evet' oyu kullanacağız" 

Öte yandan Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu vereceklerini açıklamıştı.

Özgür Özel açıkladı! CHP, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için evet oyu verecek

{TITLE_STRIP}Teröristle fotoğraf çektiren Semra Güzel'in fotoğrafları HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

{TITLE_STRIP}Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! HDP'li Semra Güzel, terörist sevgilisi Volkan Bora ile Adıyaman'da buluşmuş

{TITLE_STRIP}Muharrem İnce, inceden inceye Kılıçdaroğlu'na kafa tutuyor! Bu defa Semra Güzel'e sessiz kalmasını eleştirdi! "Niye kınayamıyorsun?"

{TITLE_STRIP}CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gizli ittifakı HDP'ye yine toz kondurmadı! Semra Güzel soruldu, topu öyle bir isime attı ki!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Meral Akşener'den HDP'li Semra Güzel açıklaması! Fezleke oylanırsa İYİ Parti evet diyecek

{TITLE_STRIP}Mecliste bir değil, onlarca Semra Güzel var! HDP'li vekillerin yakınları, PKK'nın dağ kadrosunda başı çekiyor!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları HDP'li vekil Semra Güzel için hazırlanan fezlekeye TBMM'ye ulaştı

{TITLE_STRIP}HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sözlüsü Volkan Bora, 2 Türk askerini ve 1 korucuyu şehit etmiş!

{TITLE_STRIP}Merve Kavakçı'ya başörtülü olduğu için mecliste yemin ettirmeyen vekiller, teröristle sözlü çıkan HDP'li Semra Güzel'e gık çıkarmadı!

{TITLE_STRIP}PKK kurucularını TBMM'de anması yetmedi, bu defa da PKK'lı sevgilisiyle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e sahip çıktı! HDP'li Meral Danış Beştaş "pes" dedirtti!

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

{TITLE_STRIP}Son dakika | Teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

{TITLE_STRIP}Terör kampında fotoğrafları çıkmıştı! TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Semra Güzel için flaş sözler: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

{TITLE_STRIP}Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora, HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in büyük aşkı çıktı! Sarmaş dolaş resimleri "pes" dedirtti'

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT