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Özgür Özel çiftçiye söyledikleri yalanı itiraf etmek zorunda kaldı! CHP'nin kirli çıkarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Özgür Özel, katıldığı bir programda çiftçiye traktör sözünü çarptırdıklarını itiraf edince, sosyal medyada linç edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'e geçtiğimiz akşam konuk olduğu TVNET ekranlarında yayımlanan canlı yayında, üç yıl önce sosyal medyadan paylaştıkları "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadinin yalan olduğunu söyledi. Özel, yapılan reklam kampanyasının çarpıcı olması için böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.

Özgür Özel iftçiye söyledikleri yalanı itiraf etmek zorunda kaldı! CHP'nin kirli çıkarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

"ÇİFTÇİLERİN AHI ÜZERİNİZDE"

Canlı yayında Özgür Özel'e, 25 Mart 2019'da Twitter hesabından yaptığı "İnanamayacaksınız ama Chp'den her çiftçiye bedava traktör..." vaat sorulunca köşeye sıkışan CHP Grup Başkanvekili, konuyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki...

 Özgür Özel iftçiye söyledikleri yalanı itiraf etmek zorunda kaldı! CHP'nin kirli çıkarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!Özgür Özel iftçiye söyledikleri yalanı itiraf etmek zorunda kaldı! CHP'nin kirli çıkarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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