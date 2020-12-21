Özgür Özel Cumhurbaşkanına ne dedi? | CHPli Özgür Özel meclis konuşması, diktatör konuşması

CHP Meclis Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, mecliste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı 'diktatör' konuşması ile gündeme geldi. AK Parti kanadından sert tepkiler alan konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beşinci kol ifadelerini eleştiren CHPli Özel, ilk kullanan kişinin İspanya diktatörü Franco olduğuna işaret etmiş ve Erdoğan'ı "Franco özentisi diktatör bozuntusu" diye eleştirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURBAŞKANINA NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'beşinci kol' söylemleri üzerine mecliste bu ifadeleri eleştiren ve ardından eleştiri konuşmasının bir bölümünü kişisel Twitter hesabı üzerinden yayımlayan CHP Meclis Grup Başkanvekili Özel, paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco’nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok.



Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco’nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun!



Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. pic.twitter.com/oTK1SUSnpz — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 18, 2020

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CHPLİ ÖZGÜR ÖZEL MECLİS KONUŞMASI, DİKTATÖR KONUŞMASI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete beşinci kol demesini eleştiren Özel, Cumhurbaşkanı'nı İspanyol diktatör Franco'ya benzetti. İşte Özel'in mecliste yaptığı o konuşma:

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"Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Son 7 yıldır uğradığımız her saldırıyı nasıl boşa çıkardıysak bu beşinci kol faaliyetini de aynı şekilde hüsrana uğratacağız" sözüne atıfla, "Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörle karşı tarafı yenme faaliyeti. Yazıklar olsun! Zaten iki lafın başı siyaseten yenemeyince bizi ötekileştirip şeytanlaştırmaya çalışan anlayış, sırf yerel seçimleri kazanabilmek için bütün terör örgütlerinin önce adını sayıp bize yakıştıran, sonra terörist başından mektup okutan anlayışın söylediği işe bak.

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Muhalefet partileri için beşinci kol faaliyeti diyor. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Beşinci kol faaliyetini ilk kez kim söyledi? İspanyol diktatör Franco. İspanya-Fransa iç savaşında. Franco'nun özelliği, 36 yıl diktatörlük yaptı. Erdoğan 18'inci yılında. Bir 18 yıl daha yapmak için ancak ve ancak Franco denen diktatörün söylemine sığınıyor. Yok öyle şey.

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Demokrasiyle geleceksin, 18'inci yılında. Franco 36 yıl diktatörlük yapmış, Franco gibi konuşayım, Franco gibi söyleyeyim, Franco'dan öğüt alayım, örnek alayım, iktidarı sürdüreyim. Bu Franco özentisi diktatör bozuntusuna milletimiz ilk sandıkta geldiği sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek. Yok öyle birşey. Muhalefete beşinci kol demenin siyasette, demokraside yeri yok."

AK PARTİ'DEN TEPKİLER BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 18 yıldır seçimlerle iktidar olan Cumhurbaşkanı'na "diktatör" ifadesini yakıştıranların "ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerler" olduğunu savundu. Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin, başta savunma sanayii olmak üzere yerli ve millî tüm unsurlarıyla bölgesel ve küresel düzeyde dengeler bozup yeni dengeler kurduğu bu kritik eşikte, kirli ittifaklar kuran bu kokuşmuş zihniyet hem millet nezdinde hem hukuk önünde elbette hesap verecektir" dedi.

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18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan sayın Cumhurbaşkanımıza "diktatör" ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirgânları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyönerlerdir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 18, 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bu ifadelerin demokrasi dışı olduğunu belirterek, "Milli irade düşmanı bir şahıs Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış, faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza “diktatör” demek 5. kol faaliyetidir." şeklinde konuştu.