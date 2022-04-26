Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!"

CHP'li Özgür Özel, Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını öğrenir öğrenmez, HDP'li vekilleri arkasına alarak basın açıklamasında bulundu. Kameralar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran Özel, "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun" ifadelerini kullandı.

"MAHKUM OLACAKSIN ANT OLSUN"

CHP'li Özgür Özel, HDP, TİP ve partisinden milletvekillerini arkasına alıp adliye önünde Osman Kavala için müebbet hapis cezası kararı veren hakimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. İktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyleyen Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

HDP İLE EL ELE KOL KOLA

Özgür Özel ile birlikte CHP'li milletvekilleri, TİP ve HDP'liler de adliye önündeydi. HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." ifadelerini kullandı.