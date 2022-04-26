ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 26 Nisan 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeElektrik faturalarına destek bekleyen vatandaşlara müjdeli haber! Esneklik geliyorAltın piyasası darmadağın oldu, ONS altın 1902 dolara indi, gram altın düştükçe düştü! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatlarıÖzgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!"Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Ağzınızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 25. gün iftar menüsüUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final: Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Son dakika... Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu bugün toplanıyor!26 Nisan 2022 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıResmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz olacak!26 Nisan 2022 Salı hava durumu: Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!"

Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!"

Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması CHP'li Özgür Özel'i küplere bindirdi. HDP'li vekilleri yanına alan Özel, kameraların karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti.

CHP'li Özgür Özel, Gezi davasında Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını öğrenir öğrenmez, HDP'li vekilleri arkasına alarak basın açıklamasında bulundu. Kameralar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savuran Özel, "Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!

"MAHKUM OLACAKSIN ANT OLSUN"

CHP'li Özgür Özel, HDP, TİP ve partisinden milletvekillerini arkasına alıp adliye önünde Osman Kavala için müebbet hapis cezası kararı veren hakimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. İktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyleyen Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!

HDP İLE EL ELE KOL KOLA

Özgür Özel ile birlikte CHP'li milletvekilleri, TİP ve HDP'liler de adliye önündeydi. HDP'li Filiz Kerestecioğlu ise "Her alanda siyasi tutsaklara özgürlüğü sağlayacağız. Hiçbirinin suçları yoktur." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, HDP'lileri arkasına alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu! Tarih önünde mahkum olacaksın, ant olsun!

Büşra Mercimek
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT