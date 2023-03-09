Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?

Milelet ittifakıyla hep ilişkilendirilen ve bakanlık Bile verilecek söylentilerine CHP'li özgür özelden çok çarpıcı açıklama geldi "HDP' ye bakanlık verilemez diyemem" açıklaması İYİ Parti'nin bu açıklamaya ne tepki göstereceği merak ediliyor?

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Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek?

Millet ittifakının adayının Cumhuriyet Halk Parti'si genel başkanı Kemal Kılıdaroğlu'nun açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu'nun masayı Halil İbrahim sofrası diye genişlettiği sofraya birçok kesimi de davet etmesi üzerine HDP'nin de masaya davet edileceği yorumlarına yol açmış, hatta HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın gelin görüşelim açıklamasından sonra ve edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun da görüşmeye gideceği açıklaması siyaset arenasına adeta hareketlendirdi.

Özgür Özel HDP'ye bakanlık verilemez diyemem dedi, İYİ Parti şimdi ne diyecek*

HDP'YE BAKANLIK VERİLECEK İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE

Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in " Kılıçdaroğlu, görüşebilir kendi tercihidir ama asla HDP'nin görüşlerini masaya getiremez " açıklaması HDP millet ittifakı işbirliği cabaları çok tartışılacağı benziyor. Tüm bu tartışmalar yaşanırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında konuştu. İttifakın gizli ortağı HDP'yi savunan açıklamalarda bulunan Özel, “HDP ye bakanlık verilemez demem” demesi siyasi kulisleri hareketlendirdi. HDP ile millet ittifakının ilişki kurulmasına karşı çıkan İYİ Parti ve genel başkanları nasıl bir tepki göstereceği çok merak edilmeye başlandı.

KAYNAK: sabah.com

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