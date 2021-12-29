Özgür Özel'den skandal sözler: 4-6 yaş Kur’an Kursları Orta çağ düşüncesi

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, kürsüde yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur’an Kursları Ortaçağ düşüncesi olduğunu söyledi.

"Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcı ve zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada bilimin b'si yok, fiziği f'si, matematiğin m'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken; bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete, ne millete faydası var ne de anayasaya uygunluğu var. " diyen Özel'in açıklamaları tepki çekti.

Yazar Aslan Değirmenci, Twitter hesabında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur’an Kursları konusunda yaptığı açıklamanın görüntüsüne yer verdiği bir paylaşımda bulundu.

Aslan Değirmenci, Özgür Özel'e tepki gösterdi.

İşte Aslan Değirmenci'nin o paylaşımı:

"Batıda din dersi anaokulu ve ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasal referansı olan bir derstir. Biri bunu Özgür Özel’e anlatsın diyeceğim ama kendisinin derdi başka!

Seküler dogmatik ezberlerden vazgeçemiyorlar!"