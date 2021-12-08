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  3. Özgür Özel'in burnu neden bandajlı? Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan atıştı

Özgür Özel'in burnu neden bandajlı? Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan atıştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in burnu bandajlı fotoğrafına yer veren Gökçek, Özel'e takıldı.

Özgür Özel'in burnu neden bandajlı? Melih Gökçek ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan atıştı

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik dolayısıyla bugün vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Kavganın ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

MELİH GÖKÇEK, ÖZEL'İN O SÖZLERİNİ ANIMSATTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef alan Melih Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZGÜR BURNUNU KIRMIŞLAR… NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM… BANA,SANA YUMRUĞU ATANI SÖYLE BEN ONA SÖYLEYECEĞİMİ BİLİYORUM… AKLIMA SÜLEYMAN SOYLU’YA “Burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” LAFIN GELDİ. ŞİMDİ SENİN BURNUNDAN GELİNCE, SOYLU’NUN AHIMI TUTTU ACABA. NE DERSİN ÖZER?''

Özgür Özel'in burnuna ne oldu? | Özgür Özel'in burnunda neden bandaj var?

Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak "'Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor'' diye yazdığı mesajını ''Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir' ifadesi ile sonlandırdı.

Özgür Özel'in burnuna ne oldu? | Özgür Özel'in burnunda neden bandaj var?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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