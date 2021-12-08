Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in fotoğrafını paylaştı. Gökçek, Özel'i de etiketlediği paylaşımında Özgür burnunu da kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam ifadesine yer verdi. Bu kapsamda, Özgür Özel'in burnuna ne oldu? | Özgür Özel'in burnunda neden bandaj var? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÖZGÜR ÖZEL'İN BURNUNA NE OLDU?

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik dolayısıyla bugün vekiller arasında yumruklu kavga çıkmıştı

Kavganın ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özel'i hedef alan Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ÖZGÜR BURNUNU KIRMIŞLAR… NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM… BANA,SANA YUMRUĞU ATANI SÖYLE BEN ONA SÖYLEYECEĞİMİ BİLİYORUM… AKLIMA SÜLEYMAN SOYLU’YA “Burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” LAFIN GELDİ. ŞİMDİ SENİN BURNUNDAN GELİNCE, SOYLU’NUN AHIMI TUTTU ACABA. NE DERSİN ÖZER?''

Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Özgür Özel'den yanıt geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN BURNUNDA NEDEN BANDAJ VAR?

Özel, Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak "'Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor'' diye yazdığı mesajını ''Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir' ifadesi ile sonlandırdı.