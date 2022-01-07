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Özgür Tör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özgür Tör'ün biyografisi

Özgür Tör'ün kim olduğu internette araştırılıyor. Bu bağlamda Özgür Tör kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz. İşte Özgür Tör'ün biyografisi...

Özgür Tör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özgür Tör'ün biyografisi

Katıldığı televizyon programlarında dikkat çekici yorumlara imza atan Özgür Tör'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Özgür Tör kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özgür Tör'ün biyografisi haberimizde...

ÖZGÜR TÖR KİMDİR?

53 yaşındaki Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Asker bir babanın oğlu olan Tör çocukluğunu Heybeliada'da geçmiştir.

Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Ortaokulu'nda okuduktan sonra İzmir Maltepe  Askeri Lisesi'nde de lise eğitimini tamamlayıp, sonrasında Kara Harp Okulu'nu bitirip Piyade Teğmen olarak göreve başlamıştır. 

Yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde görev yapmıştır.

Dr. Özgür Tör'ün  Uluslararası ilişkiler alanında doktorası bulunmaktadır. Bunun yanı sıra “Vekalet Savaşları ve Hibrit Harekat” adıyla yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

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19 Mart 2021 tarihinden itibaren Haber Global Tv'de, Gazeteci, Sunucu Serap Belovacıklı ile beraber, tarihe damga vuran olayların perde arkasını, savaşların görünmeyen kahramanlarını, mağlubiyetten galibiyete götüren kritik kararları, geçmişin bilinmeyen çarpıcı detaylarının konuşulduğu "Büyük Strateji" programında yorumcu olarak yer almaktadır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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