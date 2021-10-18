Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Hatay'da gökyüzü hortumla kaplandı! Aynı anda görülen 3 hortum herkesi şaşkına çevirdi!Hamile olduğu öğrenilen Ece Çeşmioğlu'na Taner Ölmez'den çok konuşulacak bebek hediyesi! Kesenin ağzını açtı!Osayi Samuel'in maçın ardından yapığı paylaşım olay oldu! Yıldız futbolcu hakeme küfür etti!Taksi Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Taksi Şoförü Maaşları ve Taksi Şoförü İş İlanları“Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisi ile Yunus Emre eserleriyle anıldıTrabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ahmet Metin Genç biyografisiİstanbul SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında?Mütenebbih ne demek, TDK'ya göre Mütenebbih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tuzla Belediyesi 2021-2022 Kültür Sanat Sezonu Sevcan Orhan konseri ile açıldı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı?

Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı?

TFF'nin üst klasman hakemlerinden biri olan ve Süper Lig maçlarını yöneten hakem Özgür Yankaya futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı? Cevaplara haberimizde yer verdik.

Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı?

MHK tarafından Süper Lig karşılaşmalarını yöneten hakemlerinden biri olan ve B diplomalı futbol antrenörlük belgesine de sahip Özgür Yankaya'nın biyografisi futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. O soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖZGÜR YANKAYA KİMDİR, NERELİ, MESLEĞİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Özgür Yankaya, 2 Ocak 1978 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Hakemlik kariyerine Edirne Bölgesindeki karşılaşmalar ile adım atan 48 yaşındaki Yankaya, ilk Süper Lig karşılaşmasını ise Gaziantepspor ile Ankaraspor arasında oynanan maçı yöneterek gerçekleştirmiştir.

5dcafcee67b0a9109cdccf53.jpg

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yankaya, B diploması futbol antrenörlük belgesine sahiptir. Bu diplomayla birlikte iki sene boyunca antrenörlük de yapan Yankaya ayrıca bir dönem öğretmen olarak görev almıştır.

Hakemliğe ise 1999 yılında başlayan Özgür Yankaya 12 seneden fazla futbol oynadığı ifade ediliyor. Edirne PTT takımında uzun yıllar boyunca ter döken Yankaya 3. Lig’de ise DSİspor takımında top koşturmuştur.

Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı?

Yaşantısını Edirne’de sürdürmektedir. Ayrıca Edirne’de bir cafe işleten Yankaya yine memleketinde kurduğu bir bisiklet kulübünün yöneticiliğini yapmaktadır. 2011 yılında Hande İrem ile dünya evine girmiştir.

ÖZGÜR YANKAYA HANGİ TAKIMLI?

Ülkemizde en çok merak edilen konulardan birisi de hakemlerin hangi takımlı olduğu konusudur. Bu kapsamda  Özgür Yankaya'nın hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Özgür Yankaya'nın hangi takımlı olduğu net olarak bilinmemekle birlikte sosyal medyada Yankaya'nın Galatasaraylı olduğu ifade ediliyor.

Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT