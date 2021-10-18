MHK tarafından Süper Lig karşılaşmalarını yöneten hakemlerinden biri olan ve B diplomalı futbol antrenörlük belgesine de sahip Özgür Yankaya'nın biyografisi futbolseverlerin merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Özgür Yankaya kimdir? Nereli? Mesleği ne? Kaç yaşında? Özgür Yankaya hangi takımlı? Soruları araştırılıyor. O soruların cevaplarını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖZGÜR YANKAYA KİMDİR, NERELİ, MESLEĞİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Özgür Yankaya, 2 Ocak 1978 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Hakemlik kariyerine Edirne Bölgesindeki karşılaşmalar ile adım atan 48 yaşındaki Yankaya, ilk Süper Lig karşılaşmasını ise Gaziantepspor ile Ankaraspor arasında oynanan maçı yöneterek gerçekleştirmiştir.

Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yankaya, B diploması futbol antrenörlük belgesine sahiptir. Bu diplomayla birlikte iki sene boyunca antrenörlük de yapan Yankaya ayrıca bir dönem öğretmen olarak görev almıştır.

Hakemliğe ise 1999 yılında başlayan Özgür Yankaya 12 seneden fazla futbol oynadığı ifade ediliyor. Edirne PTT takımında uzun yıllar boyunca ter döken Yankaya 3. Lig’de ise DSİspor takımında top koşturmuştur.

Yaşantısını Edirne’de sürdürmektedir. Ayrıca Edirne’de bir cafe işleten Yankaya yine memleketinde kurduğu bir bisiklet kulübünün yöneticiliğini yapmaktadır. 2011 yılında Hande İrem ile dünya evine girmiştir.

ÖZGÜR YANKAYA HANGİ TAKIMLI?

Ülkemizde en çok merak edilen konulardan birisi de hakemlerin hangi takımlı olduğu konusudur. Bu kapsamda Özgür Yankaya'nın hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Özgür Yankaya'nın hangi takımlı olduğu net olarak bilinmemekle birlikte sosyal medyada Yankaya'nın Galatasaraylı olduğu ifade ediliyor.