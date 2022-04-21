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  3. Özgüvenini konuşturan Merve Boluğur sütyenli pozlarıyla takipçilerinin ateşini yükseltti! "İyice oturdu ama"

Özgüvenini konuşturan Merve Boluğur sütyenli pozlarıyla takipçilerinin ateşini yükseltti! "İyice oturdu ama"

Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, son olarak sütyenli pozlarıyla takipçilerinin ateşini yükseltti.

Özgüvenini konuşturan Merve Boluğur sütyenli pozlarıyla takipçilerinin ateşini yükseltti! "İyice oturdu ama" 118

34 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.