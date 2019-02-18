Özhaseki: Ha bizden Ahmet, ha MHP'den Mehmet olmuş, farkı yok (2)

VAGON VE ELEKTRİKLİ OTOBÜS FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, iş makinesi üretimi yapan fabrikanın ardından vagon ve elektrikli otobüs üreten fabrikayı ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan AK Parti'li Özhaseki, işçilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, vagon ve elektrikli otobüsleri inceledi. Önceki yıllarda raylı sistem ihalelerinin anahtar teslim, yabancı firmalara verilmek zorunda kalındığına dikkat çeken Özhaseki şunları kaydetti:

"Zaman içinde, çok şükür yeni gelişmelerle burada bir gurur tablosuyla karşı karşıyayız. 4 ülke vardı Fransa, Kanada, İtalya ve Almanya, ihaleleri bölüşüyorlar ve fiyatlar aşağı inmek bilmiyordu. Türkiye olsun başka ülkeler olsun bu ülkelere mecbur kalıyorlar, onların verdiği vagonları alıyorlardı yüksek fiyattan. Belediye Başkanlığım döneminde Almanya'da bir Türk arkadaşla tanıştık, ürünlerini Siemens'e veriyor, Siemens hem kullanıyor hem satıyor. O arkadaşımızı Türkiye'de üretim yaparsa tüm araçları alacağımız taahhüdüyle Türkiye'ye getirdik. Burada 80 dönüm yer kapattı, yanında bin 200 kişi çalıştırıyor. Yarıya yakını mühendis çocuklarımız, Ankara'nın yavruları. Buradan Kayseri'ye 30 araç verdikten sonra dışarıdaki ihaleleri almaya başladılar, sistem oturdu. Tayvan metrosunu aldılar, 200'den fazla aracı üretip gönderecekler. Yanlarındaki Çin ile rekabet edebilecek düzeye geldi."

'SANAYİMİZİN ÖNÜ BİR KEZ DAHA AÇILMIŞ OLACAK'

Ankara'da raylı sistemlerin üretimi konusunda çok yol alındığını ifade eden Özhaseki, "Burada daha sağlam, kaliteli üretilebiliyor. Bundan sonra gerek Türkiye'de gerekse dünya ülkelerinde raylı sistemlerle ilgili konu olduğunda tamamını anahtar teslim üretebilecek bir kabiliyetimiz var. Buna da vesile oldum şükürler olsun diyorum. Belediyeler olarak bizler yerli sanayiye döndüğümüzde, sanayimizin önü bir kez daha açılmış olacak. İnşallah, insanlarımız iş bulma imkanına kavuşacaklar. Burada basit bir örneği, nihayetinde sade bir belediye başkanıyken kazandırabildiğim çabalarımla bir tesiste baş başayız. Ellerine sağlık, onlara teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da yerli sanayiyi desteklemeye devam edeceğiz zaten" diye konuştu.

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DHA