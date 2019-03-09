Özhaseki: İnsanların Ankara'da kalması için 'Kültür Yolu' projesi hazırladım (2)

MHP YENİMAHALLE TOPLANTISINDA KONUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'de MHP'nin salon toplantısında konuştu. Mehmet Özhaseki, Güneydoğu'da belediyelere atanan kayyumların vatandaşa hizmet ettiğini vurguladı. Özhaseki, "Kayyumları atadığımız için para artık dağa gitmiyor, para hizmete dönüyor. Kayyumlar kim? Vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız bizim yavrularımız. Onlarla biz su hizmetini de verdik, kanal hizmetini de verdik, park hizmetini de verdik ve oralar bir şehircilik görmeye başladı" dedi.

'YİNE KAYYUM ATANIR ORALARA'

Kayyum atamalarını CHP'nin eleştirdiğini belirten Özhaseki, "Ana muhalefet hopluyor; "Efendim seçimle iş başına gelmiş olan adamlar görevden alınır mı?" Meclis'te çıktım söyledim, şimdi de söylüyorum; Seçimle iş başına gelmiş olmak, o seçimle iş başına gelen adamı sorumsuz kılar mı, suç işleme özgürlüğü verir mi? Hayır öyle bir şey yok. Vatandaş belediyelerde oy veriyorsa, seçiyorsa "hizmet et" diye veriyor, "adam gibi çalış" diye veriyor. Belediye bütçesini veriyorsa, "doğru yerlerde kullan" diye veriyor. Parayı çal dağa gönder, biz de seyredelim; öyle bir şey var mı. Devletin dibine dinamit koy seyredelim; öyle bir şey var mı. Elbette ki bundan sonra da eğer hâlâ gelip devletin o tertemiz göndermiş olduğu paraları çalıp, dağa gönderecek adam varsa, hâlâ araçları teröristlerin emrine verecek, katillerin emrine verecek adam varsa, bu milletin, bu devletin düşmanlarına hizmet edecek adamlar varsa onların suçu zaten sabit olur. Yine kayyum atanır oralara. Bu bizim hakkımız" diye konuştu.

'FETÖ OPERASYONLARI DEVAM EDECEK'

Mehmet Özhaseki, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonların teröristler tamamen bitene kadar devam edeceğini söyledi. Özhaseki, "Televizyonda bugün yine alt yazı geçiyor; "39 tane mahrem imam bulundu." Ne bu şimdi "mahrem imam', "kripto', "ByLock', "ankesörlü telefon" size göre? Erzurum'dan çıkmış bir mollanın mı aklı bu? Dini tebliğ etmeye çalışan adamın aklı mı bu? Niye matruşka gibi içinden bir şeyler çıkıyor, hâlâ bir yerlerden çıkıyor bu? Yargıya sızmış, emniyete sızmış, orduya sızmış, devletin mülki idaresine sızmış. Her gün de aranıyor ve bulunuyor bu adamlar. Bunlara dikkat etmeyelim mi, bitti mi diyelim, göz mü yumalım. Devletin geleceğini düşünmeyelim mi arkadaşlar" dedi.

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DHA