Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (3)

'PARTİSİNİN İLÇE TOPLANTISINA KATILDI'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Pursaklar ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da katıldı. Programda konuşan Özhaseki, Bakanlık yaptığı dönem küresel ısınma hakkında Fas'ta katıldığı bir toplantıyı hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sıra geldiği zaman kürsüye çıktım. Dedim ki, "Biz bu kainatı Cenab-ı Hakk'ın yarattığına inanıyoruz. Denge üzerine yaratmış. Bu dengeyi bozduğunuzda karşımıza felaket olarak döner. Küresel ısınmayla ilgili mücadelemizi yapalım, ülke olarak ne düşüyorsa vermeye hazırız. Bunların hepsi güzel. 100 milyar doları balıklar ölmesin, otlar kurumasın diye verelim. Yalnız bir şeyi merak ediyorum, sizlere de soruyorum; şu anda açık denizlerde hayatını kurtarmak için küçücük botlara binmiş insanlar var, onlar içinde yavrular var, anneler var. Onlar için niye hiçbirinizin kılı kıpırdamıyor? Niye 100 milyar doları balıklar için heba ediyorsunuz da otlar kurumasın diye harcıyorsunuz da, bu insanlar sınırlarınıza gelince tel örgü çekiyorsunuz ? Fransa'da bir belediye karar alıyor, mültecilere su verene ceza yazarım. Allah'ın suyunu verene ceza yazıyorlar. Bunlar şimdi Güneydoğumuza gelecekler, huzur, demokrasi getireceklermiş. Kalsın, ellerine sağlık, işlerine güçlerine gitsinler. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. Onun için Cumhur İttifakı'nı kurduk."

'KİŞİ LEHİNE PLAN TADİLATI OLMAZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığının partisinin MYK ve MKYK toplantılarında yapılan oylamada oy birliği ile onaylandığını aktaran Özhaseki, "Bakanlıktayken adeta tek tek, şahsa yapılan planlamalar karşısında savaş vermiştim. Türkiye'nin dört bir tarafında özel olarak bazı şahıslar için yapılan plan tadilatlarıyla rant artışları karşısında savaş verdim. Kanun hazırladım, geliyor Meclis'e. Kişi lehine plan tadilatı olmaz, toplum lehine olur. Bir yerde dönüşüm varsa mahalleli istifade olacaksa onlar lehine plan tadilatı olur, artış da olur. Onları kurtaracak şekilde plan da olur. Ancak 100 komşu 5 katlı ev yaptırıyor, birisi 8-10 katlı yaptırıyor, olmaz. Bununla savaşacağız. O adamlar da şöyle gelirler belediyeye, "Biz belediyeye bağışta bulunalım, bize de bunu verin" bunu verirsiniz ama adalet duygusunu sarsarsınız. Dedikodu başlar, bir yapılmışsa 3-5 de yanına eklenir. Bunlardan uzak durmak lazım. İnsanlar, bunları yapanlara beddua ediyor zaten. Bu bedduayı almamak lazım" diye konuştu.

'HERKES MİLLETE HİZMETKAR OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çektiği "gönül belediyeciliği" kavramına değinen Özhaseki, "Aybaşında Cumhurbaşkanımız AK Parti'nin belediyecilik anlayışını madde madde anlatacak. Biz buna manifesto diyoruz. Orada belediyecilik anlayışımızın, imar anlayışımızın ne olduğunu, yeşil alanları nasıl çoğaltacağımızı ayrıca kentsel dönüşümün temel prensiplerini tek tek anlatacak. Sonra da belediye başkanlarına diyecek ki, "Bunlara harfiyen uyacaksınız" biz ak belediyeciliği tüm Türkiye'de Ankara'dan başlayarak yaygınlaştırıp, herkesin anlayacağı şekilde, razı olacağı şekilde bir ortama kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

DHA