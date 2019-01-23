Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da yaşayan insanların kökenlerine bakmak doğru değil. Bunu gündeme getiren insanları da ayıplıyoruz zaten. İşin garip tarafı da bunu gündeme getirenlerin birisi Tunceli'den gelmiş birisi. Çıkıp da burada köken itibarıyla bir ayrımcılık, ırkçılık hakikaten yakışmıyor" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, Pursaklar'da otomobil galerilerinin bulunduğu site Otonomi'de esnafla bir araya geldi. Özhaseki, dağınık yapılan ticaretin her zaman insanlara fayda getirmeyeceğini söyleyerek, "Esnaflar bir araya geldiklerinde, modern ortamda bir site çıktığında, oranın desteklenmesi lazım ki orada herkes mutlu olsun. Orada pasta büyürse herkes payını daha büyük alır" dedi.

'GİDEN İNSANLARA ZULMETMİŞ OLURSUNUZ'

Ticaret sitelerinin zor bir yanı bulunduğunu belirten Özhaseki, "Oraya esnafları taşıdıktan sonra geride hâlâ birtakım insanların yerinde durup da biraz böyle çıkarcı tavırla iş yapmalarına göz yumarsanız, giden insanlara zulmetmiş olursunuz. Geride kalanların baskılarından dolayı göz yumduğunuz bu iş, adalet duygusunu sarsar, idareciye güveni eksiltir. Sitenin yaşamamasına, esnafın dışarı çıkmasına sebep olur. Bunu, defalarca esnaf siteleri yaptırmış biri olarak söylüyorum. Dışarıda kalanların buraya getirilmesi lazım. "Ben çıkmam, vaziyeti idare ederim, belediyeleri idare ederim" anlayışı çirkin bir anlayış" diye konuştu.

'BU ARAÇLARI BİR GÖSTEREYİM DEVLET BEY'E'

Özhaseki, konuşmasının ardından klasik otomobil galerisini gezdi. Burada araçlar hakkında bilgi alan Özhaseki, "Yapanlara imrenmekle birlikte böyle bir zevki yaşayacak imkanımız yok. Arabalara gözümüz düşüyor, güzel arabalar. Devlet Bey'e bahsedeyim de buraya bir getireyim, hakikaten bu araçları bir göstereyim Devlet Bey'e. Gerçekten Devlet Bey'in klasik araçlara merakı var diye biliyorum. Bir görüştüğümüzde buradan bahsedeceğim ben ona" dedi. Özhaseki, 1974 model otomobilin direksiyonuna geçerek poz verdi.

FABRİKAYI ZİYARET ETTİ

Mehmet Özhaseki, daha sonra bot üretimi yapan fabrikayı ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulucanlar'da 10 federasyon ve 489 hemşehri derneğinin destek açıklaması hakkındaki soruyu yanıtlayan AK Partili Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ankara başkent olarak hepimizin şehri, gurur kaynağı olan bir şehir. Ama Ankara'da yaşayan insanların kökenlerine bakmak doğru değil. Bunu gündeme getiren insanları da ayıplıyoruz zaten. İşin garip tarafı da bunu gündeme getirenlerin birisi Tunceli'den gelmiş birisi. Çıkıp da burada köken itibarıyla bir ayrımcılık, ırkçılık hakikaten yakışmıyor. Buna tepki olarak bugün Ankara'da yoğun olarak Anadolu'nun değişik yerlerinden gelen hemşehrilerimizin oluşturdukları federasyonlarımızın bir araya gelerek bir açıklaması olmuş. Onlar "Bu işi yapabilecek olan Mehmet Özhaseki'dir. Biz onu destekliyoruz" demişler. Sağ olsunlar, inşallah onların teveccühlerine layık oluruz."

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DHA