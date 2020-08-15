Özhaseki: Kovid-19 tedavilerinden bir kuruş para almadık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Yenimahalle'de yapılan Aile Sağlığı Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Hayırsever iş adamı Mustafa Antepli tarafından yapılan Ümit Antepli Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Özhaseki, pandemi döneminde yapılanlara değindi.

"AK PARTİ İKTİDARIYLA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Yabancı ülkelerin pandemi sürecinde uyguladığı sağlık ve tedavi yöntemlerini eleştiren Özhaseki, Türkiye'nin bu süreci yönetme şekline değinerek, "Pandemi döneminde İngiltere'de, İspanya'da, ABD'de, İtalya'da perişanlıklar yaşanırken Allah'a hamdolsun biz Türkiye'de hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık." ifadelerini kullandı. Türkiye'de, dünyadakinden daha hızlı bir değişim yaşandığını söyleyen Özhaseki, 2000 yılını kıstas alarak öncesi ve sonrası kıyaslaması yaptı. AK Parti iktidarının icraatlarına değinen Başkan Yardımcısı, "2000 öncesinde memur maaşlarını ödemekte zorluk çekerken, esnaflar yürüyüş yaparken, paramızın yanında 6 sıfır varken, bugün 19 yaşında olan AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ekibinin gayretleriyle Türkiye'de birçok şey değişti." dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ HASTANELER 5 YILDIZLI OTEL GİBİ"

Türkiye'nin, tüm dünyada yaşanan ekonomik açıdan sıkıntılı günlere rağmen ayakları üzerinde durma ya ve büyümeye devam ettiğini belirten Özhaseki, "Her gün yatırım yapan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Pandemi döneminde İngiltere'de, İspanya'da, ABD'de, İtalya'da perişanlıklar yaşanırken Allah'a hamdolsun biz Türkiye'de hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık. Avrupa ülkelerinde pandemi hastalarının yüzüne bakmıyorlar. Türkiye'de hastaneye gidiyorsunuz 5 yıldızlı otel gibi. Bu bile başlı başına bir iş. Enerjide de ulaşımda da Allah'a şükür gelişmeler var. Pandemi döneminde bile dünya perişanlık yaşarken Türkiye'de yatırımların açılışı yapılıyor." sözleriyle pandemi dönemini değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden itibaren kente yapılan yatırımları değerlendiren Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'nde mevcut olan eksikliklerin de giderilmeye çalışıldığını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Erciyes'te sıcak su aranması çalışmasını görüştüklerini belirterek, "Erciyes'te sıcak su çıkarsa bizim buradaki 4 ay süren mevsimimiz 12 aya çıkacak. Cuma günü Maden Tetkik Arama Genel Müdürü geliyor, protokolü imzalayacağız. Eylül sonu, ekim başı gibi 2 bin 200 metre yükseklikte makinelerle sıcak su için delme başlayacak. 12 ay dolu bir Erciyes olacak." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan duayla aile sağlığı merkezi açıldı.