Özhaseki: Mazlum bir adamsan hakkını her yerde ben savunacağım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın, yoksa mazlum bir adam mısın. Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver" dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Söğütözü'ndeki bir balo salonunda üniversiteliler ile bir araya geldi. Özhaseki'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen eşlik etti. Çankaya'nın kültür, sanat başkenti olması gerektiğini söyleyen Amber Türkmen, "Yıllardır, Selçuklu'dan günümüze getirdiğimiz geleneksel sanatlarımızdan, çağdaş sanatlarımıza kadar o kadar büyük birikimimiz var ki, ben hepinizi onların içinde görmek istiyorum. Onu size emanet etmek istiyorum. Çankaya'ya kültür, sanatın başkenti yapacağız. Çankaya'da işsiz genç kardeşim kalmayacak" diye konuştu.

'TANKLARIN KARŞISINDA DURDUNUZ'

Gençliğin 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne değinen Özhaseki, "Ara ara gençlikten şikayet ediliyor doğru bir takım menfi işler içinde olanlar olabilir ama sizler, Allah sizlerden razı olsun, sonuna kadar ömürlerinizi bereketli etsin o gün sokaklardaydınız, iradenize sahip çıktınız, tankların karşısında siz durdunuz. Bunun karşısında hepsi gerilediler ve küçüldüler. 15 Temmuz gecesi Batı'da bir ülkede olsaydı, orada ihtilal denemesine kalkan ordu olsaydı, sivil halk sokağa inseydi, elleriyle tankın, bombaların karşısında olsaydı. Fransız ihtilali gibi böyle bir gece haline getirirler, onu yaza yaza bitiremezler, filmler çevirirler tarihe iz düşerler ve herkese bunu anlatırlardı" dedi.

ÜNİVERSİTE YILLARINI ANLATTI

Hacettepe Üniversitesi'nde okuduğu yılları anlatan Özhaseki, "Hacettepe'ye 17 yaşında geldim. Duvarda gördüğüm slogan beni irite etti, "Biji Azadi, Kurdara Azadi" sloganları, mücadeleye başladım. 3-4 sene sonra okuldan atıldım. Güya akıllı çocuktuk, iyi dersime çalışıyordum, annem-babam da çalışkan öğrenci diye benimle övünüyorlardı. Ama vatanı kurtarmak için ortaya atladık. Ceza aldık sonra da okuldan attılar. Hiç önemli değil, helal hoş olsun, vatan kurtuldu en azından" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜKLERİ GETİRDİK'

AK Parti iktidarlarından önce Türkiye'de sadece İslami camiaya baskı yapılmadığını aktaran Özhaseki, "Kürt kökenli kardeşlerimize de yapılıyordu. İşkenceler vardı Doğu'da. Elhamdülillah bunu da kaldırdık. Adını söyleyemiyordu kardeşlerimiz. Özgürlükleri getirdik. Yatırım yapılmıyordu Güneydoğu'ya. Yatırımlar yaptık. O bölgenin koordinatör Bakanı olarak teröristlerin yaktığı yıktığı ne kadar ev varsa bir yıl içinde yaptırmış kardeşiniz benim. Hepsini de evlerini oturttum. Bu mücadeleler neticesinde onlar da rahatladı. Alevi kardeşlerimiz kimliğini söyleyemezlerdi. Baskıcı anlayış böyleydi. Çok şükür bunların da hepsi geride kaldı" dedi.

'GİDİP ORADA İŞ BAĞLAMAYA ÇALIŞAN ADAMLAR VAR'

Siyasete soyunan insanların geçmişine bakılması gerektiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Doğum tarihinize kadar sizi incelerler. Ananıza, babanıza bakarlar. Geçmişte bir hatanız varsa, ortaya dökerler. Siyasete soyunan herkes buna razı olacak. Geçmişe doğru 25 yıllık siyasi hayatım boyunca didiklenmedik tarafımız kalmadı. Elhamdülillah gocunacak tarafımız yok ki. Bakılsın tabii, niye bakılmasın, bununla iftihar ediyoruz. Fakat şimdi ortada bir olay var, temizlemesi gereken CHP'nin adayı. Fakat cevap vermiyor, kaçıyor. İşi bilmeyen adamlarla televizyonda oturuyor, bir hikaye anlatıyor, sorulara yine cevap vermiyor. Olay nedir? Ankara'da bir çirkin çevre var. Yargıtay burada ya, özellikle buradaki davalar büyük davalar oluyor. En son ihtilaf noktası orası. Gidip orada iş bağlamaya çalışan adamlar var. Bu adamlar büyük paralarla gidip anlaşmaya çalışıyorlar. Yaptıkları da gayrimeşru bir iş. Avukatlık vekaleti almıyorlar, sözleşme imzalamıyorlar, "Senin işini bağlarım ağabey" diyorlar. Nasıl bağlarsın? "Ben adamları göreceğim" diyorlar. "İstersen senedi emanetçiye verelim, işini bitirdiğimde ben oradan senedi alayım" büyük büyük paralar. Emin olun böyle bir çirkin yapı ne yazık ki Ankara'mızda var. Gayrimeşru olarak çalışan ahlaksız bir grup var burada."

'ANKARA HALKINI RAHATLAT'

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, "Beni yaklaşık 10 televizyoncu aradı, ben açık duyuruda bulunuyorum, televizyoncular diyor ki, "Mansur Efendi gel, sana soracağımız sorulara cevap ver, hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver" sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halk görsün seni. Sahte senedi takip eden iş bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın? Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa, varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver" dedi.

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DHA