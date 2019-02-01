Özhaseki: Melih Bey, stratejimizin parçası değil (2)

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Altındağ ilçesi Ulus semtinde bulunan 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada taraftarlara hitap eden Özhaseki, şunları söyledi:

"Adaylık döneminde bile en çok üzüldüğüm konulardan birisi Ankaragücü'nün durumu idi. Bir stat yapılmış, çözülemiyor. Devreye girdik, Cumhurbaşkanımızın da çok şükür izni ile arkadaşları bir araya getirdik. 15 gün kadar önce anahtarı aldım, Gençlik Spor Genel Müdürüne teslim ettim. Avrupa'nın en güzel stadyumu Ankara'da yapılacak, proje son haline geldi. Yürütmeyi durdurma var; ama kalkarsa temelini atarız, 55 bin kişilik UEFA standartlarında en güzel stadyum, 26 ayrı spor branşının yapılabileceği, binlerce gencin istifade edebileceği bir tesise de kavuşuruz."

Ankara'nın herkesin göz bebeği bir kent olduğunu belirten Özhaseki, "80 vilayette yaşayan insanların hepsinin gözünün üzerinde olduğu tek bir kent var, o da Ankara. Burası başkent, burası hepimizin kenti, burası Gazi Mustafa Kemal'in kenti. Burada herkes gelmiş çoluğunu çocuğunu büyütüyor, geleceğe hazırlanıyor, istikbalini arıyor, başkentte olmanın da gururunu yaşıyor. Burada her türlü işin en önde olması lazım. Burada sanayi var, ticaret var, en iyisi olması lazım. Kültür, sanatın da birinci olması lazım. Elbette bunlar var, "yok" demiyorum. Fakat başkente yakışır şekilde olması için de birtakım dokunuşlara ihtiyaç var, çabalara ihtiyaç var. Naçizane AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyım, milletvekiliyim ve adayım. Elimde belediye mührü yok; ama Ankara'mız için yıllardır gayret ederim. Bakın bakanlığım dönemimde Ankara'nın 1/100.000'lik planlarına imza atmış bir kardeşinizim. Mogan Gölü'nün temizlenmesinde 100 milyon lira ayırmış birisiyim" diye konuştu.

Ankaragücü'nün hak ettiği yerde olmadığını vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentsel dönüşümle alakalı tüm projelere imza atmış birisiyim. İnşallah Ankara'mıza bunlar hayırlı olsun. Ankaragücü'nün de en üstlerde güreşen bir takım olması lazım. Şimdiki durumundan kurtulması lazım. Orada gördüğümüz sıkıntıyı ben Başkanımızla da paylaştım, tahtası kapalı, transfer edemiyor, birçok futbolcu parasını alamadığı için ihtar çekip gitmiş vaziyette ve kiminle oynayacağız; böyle bir zorluk var. Şimdi bu konuda bir çabamız oldu, herkes biliyor zaten buradan açıklamama gerek yok, tahta da açıldı zaten. Allah'ın izni ile bizim Ankaragücü'ne yapacaklarımız devam eder, takım buralardan kurtulur."

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DHA