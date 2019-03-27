Özhaseki: Muhtarın telefonuna çıkmayan adamı ilk günden gönderirim (3)

'KANDİL NE İSTERSE O OLUYOR FARKINDA MISINIZ?'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Turan Güneş Bulvarı'ndaki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Buradaki partililere seslenen Özhaseki, "Çankaya, inşallah senelerdir ideolojik olarak takılmış bir hastalıktan kurtulacak, Çankayalıya hiçbir şey vermediği halde onlara bir hizmet borcu olduğunu bile düşünmeden "Ben solcuyum verirler nasıl olsa" diyen anlayışa karşı bir mücadeleyle Çankaya'yı alacağız" dedi. CHP ve İYİ Parti seçmenine seslenen Özhaseki, "Kandil'le aynı yere oy atacağınızın farkında mısınız? Sandıkta Kandil'le buluşuyorsunuz, farkında mısınız? Kandil'in emrine girdiniz farkında mısınız? Kandil ne isterse o oluyor farkında mısınız?" dedi.

'CEMEVİNİN TEMELİNİ ATAN KARDEŞİNİZ BENİM'

Özhaseki, daha sonra Gölbaşı ilçesinde de partisinin seçim bürosu açılışına katıldı. Seçim sürecine ilişkin konuşan Özhaseki, hizmet anlayışında ayrım yapmadıklarını söyledi. 21 yıl boyunca sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinde camilere de cemevlerine de aynı şekilde yaklaştığını aktaran Özhaseki, "Gidip cemevinin temelini atan kardeşiniz benim. Eğer insanlar ona inanıyor ve öyle ibadet etmek istiyorlarsa başımızın üzerinde, öyle yapsınlar. Niye ayıracağız ki onları?" diye konuştu.

Mogan gölünde bir bulanıklık olduğunu ileri süren Özhaseki, "Durmadan çamur sıyırıyoruz, bir ene sabredin masmavi bir göl olur, balıkların oynaştığını görürsünüz Ankara'nın denizi burada olur, en prestijli yer Gölbaşı olur, bundan endişeniz olmasın" dedi.

Partililerin, "Ankara bizimdir, bizim kalacak" sloganına yanıt veren Özhaseki, "Ankara milletin elhamdülillah, elbette milletin kalacak. Elbette Kandil'in temsilcileri gelemeyecek. Meclis'e de giremeyecek, hiçbir işe de giremeyecek. Pensilvanya'daki sapıklar da gelemeyecek. Bizim mücadelemizle olacak bu iş" ifadelerini kullandı.

'BUNLARA ACINMAZ'

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek'in proje tanıtım toplantısına katılan Özhaseki, seçimle iş başına gelmiş olmanın kimseye suç işleme serbestisi sağlamayacağını belirterek, "Ben de beş kere belediye başkanlığına seçildim, her istediğimi yapabilir miyim, parayı çalıp dağa gönderebilir miyim? Devletin dibine dinamit koyabilir miyim? Öyle bir şey var mı? Eğer yaparsanız, cezasını çekersiniz. Bunlara acınmaz. Eğer bunlara merhamet etmeye kalkarsanız, yarın merhamet edilecek hale düşersiniz, Allah korusun" dedi.

'AYNI SANDIKTA KANDİL'LE O SANDIĞIN İÇİNE GİRMEK SIĞIYOR MU İÇİNİZE?

İsim vermeden muhalefeti eleştiren Özhaseki, "Aynı sandıkta Kandil'le o sandığın içine girmek sığıyor mu içinize? Bu nasıl insafsızlık, gözünüzü nasıl hırs bürüdü böyle. Ne yazık ki böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu da Türkiye'nin acı gerçekleri. Kimin niyetinin ne olduğunu bu işlere bakarak herkes anlayabilir" diye konuştu.

'450 LİRA VERGİ VERMİŞ'

CHP'li rakibi Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şöyle dedi:

"600 bin dolarlık maharetin ne senin kardeşim, söyle. Söylemiyor. "Yüzlerce davam var benim, büyük avukatım" diyor. 2015, 2016, 2017 vergi levhalarına baktık. Ne ödese beğenirsiniz. 35 bin lira bir sene vermiş, ikinci sene sadece 450 lira vergi vermiş. Fakir ya, garibana para toplayıp dilenmemesi için para vermemiz lazım. 450 lira verdiği vergi. Ya bu ne biçim iştir, zaten vergi verme huyları yok."

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DHA