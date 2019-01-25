Özhaseki: Şehirlere karmaşa getirdiler (2)

TEKSTİL ESNAFINI ZİYARET ETTİ

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Balgat'ta tekstil esnafını ziyaret etti. Özhaseki'ye ziyareti sırasında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen de eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde gerçekleştirdiği icraatlarından bahsederek, "Bir bütçe var, sizlerin, bizlerin vergisinden oluşan. Bunda gözü olanların da doğrusu gözünü oyduk, oradan uzaklaştırdık. Onu temiz yollarla, iyi işlerde kullandık, Allah da bereketini verdi. Şehrin altyapısında, üstyapısında sorun kalmadı" dedi.

'BEN SADECE PROJELERİMİZİ ANLATIYORUM'

Para yönetimini bilmeyenlerin belediye başkanlığı yapmaması gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, "Eskide kaldı birilerine laf atmak, kötü sözler söylemek, kavgadan bir rant devşirip oy almak ki geçen seçimlerde birçok şehrimizde ne yazık ki Ankara'mızda buna benzer ortam vardı. Ben şimdi sadece projelerimizi anlatıyorum, yapacaklarımızı anlatıyorum" diye konuştu.

Özhaseki, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı "Alo 170 Çalışma Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni de ziyaret etti. Burada çağrı merkezi çalışanlarına hitap eden Özhaseki, "PKK'lıları azıtan da DEAŞ'lıları oraya koyan da FETÖ'cülere ayar çeken de aynı ülkeler. Bu ülke güçlenmesin istiyorlar. Tarihi misyonumuza, inanışlarımıza düşmanlık ediyorlar. Bütün bu kötülüklerin üstesinden geldik. Bu kötülükler Avrupa'da sıradan bir ülkenin başına gelse, hatta en güçlü bildiğiniz bir ülkenin başına gelse çöküp kalırlardı. En güçlü kimi görüyorsunuz ekonomik-sosyal olarak, Almanya mı, Fransa mı, İngiltere mi, 4 adam gösteri yapıyor Paris'te, daha altından kalkamadılar. Bizde belalar sanki yağmur gibi yağdı" diye konuştu.

'VATANDAŞ OYUMUZU YÜKSELTTİ'

21 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatan AK Partili Mehmet Özhaseki, "Rahmetli babamdan bir dönem izin istedim, "Askerlik görevi gibi" dedim, "5 sene çalışayım, görevimi yapayım, vatana döneyim geleyim" dedim. Ama vatandaş biraz bizi şımarttı, oyumuzu yükseltti. Üçüncü seçimde yüzde 70'lere çıkardı oyumuzu, artık dönemez hale geldik" dedi.

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DHA