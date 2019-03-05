Özhaseki: Şirinlik olsun diye proje söylenmez

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın bisiklet yolu projesine tepki göstererek, "Burada 1-2 kilometre yapıp insanları caddeye indirirseniz, Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Şirinlik olsun diye proje söylenmez, laf olsun diye söylenmez" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, partisinin Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Özhaseki'ye burada MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ali İhsan Arslan ve Arife Düzgün Polat eşlik etti. Açılışta toplanan kalabalığa seslenen Özhaseki, Ankara-Kahramankazan yoluna 12 adet altgeçit yapılacağını, sanayi bölgesindeki fabrikaların altyapı sorununun çözüleceğini ve Kahramankazan'a kent meydanı ve yeraltı otoparkı inşa edileceğini söyledi.

'BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR'

Köy yollarının sıcak asfalt ile kaplanacağını belirten Özhaseki, "Sonra stadyum işimiz var. Allah'ın izniyle en kısa süre içinde stadyumu da bitiririz. Niye? Bu fakir kardeşiniz stadyum nasıl yapılır bilir. Hem Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik Türkiye'nin en güzel stadını, hem de Kahramankazan'ımız da bize lazım olan stadımızı en kısa süre içinde bitireceğiz" dedi. Vatandaşların halk otobüsü isteğine değinen Özhaseki, "Biz sizlerle konuştuk. Çoğunluk dedi ki, "Sıhhiye'ye kadar gitmek istiyoruz" eyvallah. Sıhhiye'ye kadar gelin, başımızın üstünde yeriniz var" diye konuştu.

'SEN TBMM İLE BELEDİYE MECLİSİ'Nİ KARIŞTIRDIN'

Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın aklına gelen her şeyi söylediğini öne sürdü. Sonra kendisinin uyarıldığını söyleyen Özhaseki, "Sonra birileri uyarıyor. "Ben EYT'lileri çözerim" diyor. Diyorlar ki; "bu Meclis'in işi senin işin değil" Belediye Meclisi'nin işi değil, sen karıştırdın, TBMM'nin işi. Bazen konuşurken coşuyor, yeni gittiği mahalleye yaranmak için. "Dindarlar hayvanlara eziyet ederler" diyor, sonradan "kusura bakmayın yanlış oldu" diyor" diye konuştu.

'ŞİRİNLİK OLSUN DİYE PROJE SÖYLENMEZ'

Mansur Yavaş'ın, öğrencilerle bir araya geldiği programda bisiklet yolu projesinden bahsettiğini aktaran AK Partili Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bisiklet yollarının bir altyapısının olması lazım. Şurada bisiklet yolu yaparsınız, kaç kilometre olursa olsun. Onun bittiği yerden yeniden devamı lazım. Şehrin planlarının tamamına işlenip çözülmesi lazım. Avrupa böyle yapmış. En ücra köşeden merkeze kadar güvenli bisiklet yolları yapmış. Burada 1-2 kilometre yapıp insanları caddeye indirirseniz, Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Şirinlik olsun diye proje söylenmez, laf olsun diye söylenmez. Bu bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister. Doğrusu bunlar da çok şükür bizde var."

'KUMPAS İŞİNİ SİZ Mİ ELE ALDINIZ'

Mehmet Özhaseki, siyasetin dürüst adamların işi olduğunu belirtti. 2 gün önce Mansur Yavaş'ı izlediğini kaydeden Özhaseki, "Orada Mansur Bey şöyle söylüyor. "Yakında ne bantlar çıkacak göreceksiniz" Ne bandı çıkıyor ya? Kumpas işini siz mi ele aldınız? FETÖ'cüler size el mi verdiler? Ne halt ediyorsunuz siz? Kimler hakkında bant hazırlıyorsunuz, Ne yapıyorsunuz siz? Ben bunların yalanlarına alışkınım, şerbetliyim" diye konuştu.

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DHA