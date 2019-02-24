Özhaseki: Suriye’de güvenlik sağlandığında, yüzde 99'u gidecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası gençlerle bir araya gelen Özhaseki, "Suriye konusunda bazen, "Niye bunlara yardım ediliyor" gibi bakılıyor, ama tarih bunları yazacak. Merak etmeyin, Suriye'de güvenlik sağlandığında yüzde 99'u gidecektir" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ATO Congresium'da gerçekleşen Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Önce, fuar girişine kurulan seyyar simit tezgahına giden Özhaseki, aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı. Fuarda birçok standı gezen Özhaseki, vatandaşlarla sohbet etti. Özhaseki'ye fuar ziyaretinde eşi Neşe Özhaseki de eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özhaseki, gelen talepleri geri çevirmeyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Armağan ettiği kitaplara hatıra notları düşen Özhaseki, çocuklara bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu.

'İNŞAAT TEMELLİ BİR ŞEY VADETMİYORUM'

Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu'nun bulunduğu standa giden Mehmet Özhaseki, burada bir süre sohbet etti. Cevizoğlu'nun, "Ankara'yı kültür başkenti yapacak mısınız ?" sorusunu yanıtlayan Özhaseki, "İnşaat temelli bir şey vadetmiyorum. İnsan öncelikli, kültür öncelikli, spor öncelikli projeler yapıyorum" dedi. Fuarı gezen Özhaseki'ye "Jandarmanın FETÖ yapılanması" kitabı hediye edildi. Ziyaret sırasında Ülkü Ocakları standına da uğrayan Özhaseki, "Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizleri utandırmasın. Allah mahcup etmesin sonu hayırlı olsun" diye konuştu.

İLK DEFA OY KULLANAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Özhaseki, Kitap Fuarı ziyaretinin ardından AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın Gençlik Parkı'nda düzenlediği "İlk defa oy kullanacak gençlerle buluşma" programına katıldı. Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Burada gençlere hitap eden Özhaseki, gençlik yıllarında Alparslan Türkeş'ten dersler aldığını, Necip Fazıl'ın sohbetlerine katıldığını ve Cemil Meriç ile kitap okuduğunu anlattı. Özhaseki, gençlerin uyuşturucudan uzak durması için yapılması gerekenler hakkında yöneltilen soru üzerine şunları söyledi:

"Gençlerimiz okula gidecekler, derslerine çalışacaklar. Onun dışındaki vakitlerini meşru, makul olan kültür sanat dallarıyla, sporla doldururlarsa hiç kimse madde bağımlılığına, kötülüğe doğru gitmeyecek. O alanı doldurmazsak biz, o zaman boş duran genç mutlaka bir yerlere doğru kayar. Oraya kaydıktan sonra tedaviden başka yapacak bir şey yok. Oraya kaymaması için engeller çıkarmak lazım. Oraya asla yönelmemesi lazım. O alanda belediyelerimize çok iş düşüyor. Gençlerimizi kültür ve sanatın bir dalıyla tanıştırabilirsek, spor yapmasını sağlayabilirsek, hiç kimse maddeyle uğraşmaz. O alanda gençlerimiz için belediyeler olarak birkaç şey düşünüyoruz. Birisi Saraçoğlu Mahallesi'nde çok güzel bir yer var, orada tarihi binalar var, onlar restore ediliyor. Onların her birinde ayrı bir sanat dalının icra edildiği, hem keyifli zaman geçirildiği, hem de öğrenmek isteyenlere bir kapı açılan bir yol olarak görüyoruz. Gençlerin oraya gelmesi lazım. Böyle olursa kötülüklerden kurtulmuş, uzaklaşmış olurlar."

'VİCDANSIZ BİR DÜNYANIN MERHANET ADASIYIZ'

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Özhaseki, "Suriye meselesi ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan bir tanesi. İçimizi yakan da bir konu, Allah hiçbir ülkeyi Suriye gibi etmesin. Daraldıklarında, bunaldıklarına bizim ülkemize sığındılar, biz de kapıyı açtık. Allah bizim başımıza böyle bir felaket vermesin, bizim gidecek bir yerimiz de yok. Yalnız oradan gelen herkesi de kaçanlar gibi görmeyin. Biz ülke olarak aslında kör, vicdansız bir dünyanın merhamet adasıyız. Suriye konusunda bazen "Niye bunlara yardım ediliyor" gibi bakılıyor, ama tarih bunları yazacak. Cenab-ı Hak, bu millete belki de o gariplerin, mazlumların yüzü suyu hürmetine bereket, iyilik ve güzellik veriyor. Bunu hiç unutmayalım. Üç günlük dünyadayız, onlar bizim kardeşlerimiz. Orada güvenlik sağlandığında emin olun yüzde 99'u gidecektir. Vatanlarında yaşarlar inşallah" ifadelerini kullandı.

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DHA