Özkan’dan madde bağımlılığı ile mücadeleye destek

Ülkü Ocakları yöneticileri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformu ve Projeler Atlası" kitapçığını takdim etti.

Ülkü Ocakları Karacabey İlçe Başkanı Alper Karahan ve ocak yöneticileri, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi. Ziyarette Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından madde bağımlılığıyla mücadele hakkında hazırlanan kitap Başkan Özkan'a takdim edildi. Alper Karahan, "Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticilerimizin hazırlamış olduğu "Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformu ve Projeler Atlası" kitapçığını Başkanımız Ali Özkan'a getirdik. Bu tür projelerin toplum geneline yaygınlaşması için çalışmaların artarak sürmesi gerekiyor. Bu vesileyle projemize gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Özkan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ali Özkan, "Bu tarz sosyal projelerin ortaya konulması çok mühim. Bu çalışmalar mutlaka desteklenmelidir. Karacabey Belediyesi olarak gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için özellikle spora teşvik edici çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu projenin toplum genelinde önemli geri dönüşler sağlayacağına inanıyor ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA