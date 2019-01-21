Özkan’dan personele teşekkür ziyareti

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçen hafta Yeni Mahalle'de yaşanan sel felaketinde gece yarısından başlayarak büyük fedakârlık ile müdahale eden personeli ziyaret etti.

Karacabey'de geçtiğimiz hafta Balıkesir sınırları içerisinde yaşanan yağışlar sonrası baraj kapakları açılmış ve bir anda yükselen su ilçenin bazı mahallelerinde taşkınlara sebep olmuştu. Özellikle birinci derece etkilenen Yeni Mahalle'de belediye ekipleri gece yarısından itibaren teyakkuza geçmiş ve yaşanan zararı asgariye indirmek için büyük çaba harcamıştı. Belediye Başkanı Ali Özkan, KADEME'de yaptığı ziyarette Fen İşleri ve Destek Hizmetleri personelini ziyaret ederek, personele tek tek teşekkür etti.

Özkan, "Geçen hafta kar yağışının ardından lodos ile karların bir anda erimesi ve yağan yağmurlarlar çevrede ciddi su taşkınlarına sebep oldu. Bir de buna açılan kapaklar eklenince ilçenin bazı noktaları bu durumdan olumsuz etkilendi. Bu noktada gece yarısından itibaren iş makinelerimizle hızlı bir mücadelede bulunduk ve sabahın ilk ışıklarına dek çalışmalarımızı sürdürdük. Zararı asgariye indirdiğimizi düşünüyorum. Bu noktada gayret gösteren bütün personelimize bir kez daha teşekkür ediyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Karacabey Belediyesi olarak her durumda vatandaşlarımız için hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA