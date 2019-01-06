Özkan’dan sanayi işletmelerine işletme cetveli uyarısı

Zonguldak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ayben Özkan, sanayi işletmelerine 2018 yılına ait yıllık işletme cetvelinin verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Özkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereği, Sanayi Sicil Belgesi almış sanayi işletmelerinin 2018 yılına ait faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelleri" nin, 30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar, Kanunun 8 inci maddesi gereği, sanayi işletmesi sahibi hakiki şahıs ise bunlar veya var ise işletme müdürleri, hükmü şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından aşağıda belirtildiği şekilde verilmesi gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası http://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresinden, şifresi olmayanlar yeni kullanıcı kaydı yaptıktan sonra firmalarını seçip firma bilgilerini güncelleyerek, 2018 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli ve Anket Bilgilerini gireceklerdir. Sisteme girişle ilgili sorun yaşayan firmalara İl Müdürlüğünce destek verilecektir. Ayrıca, Yıllık İşletme Cetvelini süresi içinde vermeyenler hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereği, 2019 yılı için 1.294,00 (binikiyüzdoksandört) TL idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: İHA