Özkar’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar, Bugün kölelik yok belki ama, milyonlarca insanın bir avuç insana hizmet ettiği bir dünya ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Kadın hakları ise, tarih boyunca insanlığı meşgul etmiş bir mesele haline getirilmiştir. Bugün kadının erkeklerin yaptığı işleri yapması, ağır vazifelere verilmesi nasıl hak olarak adlandırılabilir? Örneğin, Kilis'te annemiz, teyzemiz yaşında bir kadına sokak süpürtülmesi nasıl haktır. O kadına verecek daha nezih bir iş yok mu ki, ona sokak temizletiyorsun sen.Kadına şiddetin doruğa çıktığı günümüzde, kimsenin aklına bu sorunun aslında ekonomik olduğu gelmiyor. Türkiye'de ve dünyada bunun temel sebebi ekonomiktir. Ne erkeğin kadına, ne kadının erkeğe, ekonomik veya diğer bir sebeple baskı kurmaya asla hakkı yoktur. Bu sebeple Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli'nde özellikle kadınlara maaş projesini ortaya koymuştur. İşte kadınlarımızın asıl beklediği de budur.Ekonomik bir esaret altında yaşayan kadınlarımızın hak ve hürriyetlerinden bahsetmek, kapitalist dünyada insanları kandırmaktan başka bir şey değildir. Kadınların ekonomik bağımsızlığı için birlikte olalım, belediye bünyesinde kadınlarımızın maddi özgürlüklerini layık oldukları iş alanlarında çalışarak kazandıkları bir dönem için BTP'nin yanında olalım" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA