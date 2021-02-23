TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de oynayan Özlem Balcı, Netflix ve dijital platformlara ilişkin yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Peki Özlem Balcı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Özlem Balcı Netflix açıklaması İşte ayrıntılar...

ÖZLEM BALCI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özlem Balcı, 25 Mart 1984 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. Lise yıllarında F Radyo ve kanalında DJ'lik yapan Özlem Balcı, bunun dışında muhabirlik, haber spikerliği ve metin yazarlığı görevlerini de üstlendi.

"Köyümüzde Özlem" isimli programda sunuculuk yapan Balcı, Sabah Şekerleri programında da yönetmenlik yaptı.

Özlem Balcı, "Özlemce" adlı bir programının hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendi. Ardından da Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği görevini üstlendi. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı.

2001'de Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazanan ünlü isim, Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı.

Üniversitenin 3 yılı okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri gören Balcı, oyunculuk kariyerine küçük rollerle başladı.

Özlem Balcı, Arka Sokaklar, Doktorlar, Annem, Dudaktan Kalbe, Hepsi1, Akasya Durağı, Yalancı Romantik, Yol Arkadaşım, Zülfikar, İpsiz Recep, Ah kalbim, Unutulmaz, Seksenler gibi projelerde yer aldı.

ÖZLEM BALCI NETFLİX AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu Özlem Balcı, Netflix’e ilişkin yaptığı açıklamada aldığı dizi teklifini öpüşme ve sevişme sahnelerinden dolayı reddettiğini ifade etti.

İşte Özlem Balcı'nın yaptığı o açıklama:

“Son bir ay içinde üç ayrı yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem.Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın.”