Özlem Gürses, kendisine edilen küfrü okudu! Verilen karara isyan etti!

Sunucu ve gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında Timur Soykan ile yaptığı programda kendisine yapılan bir hakarete verilen mahkeme kararına isyan etti. Hakkında yapılan bir haberin altına yapılan küfür içerikli yorumu şikayet ettiğini dile getiren Özlem Gürses," Son dönemde yağmur gibi takipsizlik kararları geliyor. Ben dava açmışım hakaretle ilişkili olarak tazminat davası açmışım. O davaya takipsizlik veriliyor. Yani savcı diyor ki burada bir hakaret yoktur. Gerekçesini de yazarak takipsizlik veriyor" dedi.

SKANDAL KÜFÜRÜ SÖYLEMEK ZORUNDA KALDI

“Bunu okuduğum için çok özür diliyorum” sözlerine devam eden Gürses, kendisine edilen küfrü okuyarak şunu söyledi: " Seni gördüğüm yerde yakalayıp domaltıp bağırta çağırta g... s... haberin olsun’ ifadesine savcılar takipsizlik verdi."

TAKİPSİZLİK KARARININ GEREKÇESİ

Gürses, savcılığın takipsizlik kararının gerekçesini de “Hakaretin kime yapıldığının anlaşılmadığı” diye açıkladığını belirtti. Gürses, söz konusu yorumlarda adının geçtiğini anlatırken Timur Soykan yapılan hakaretleri eden kişilere söz bulmakta zorlandı.