Özlem Gürses kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Eşi kim?

Halk TV'de Şimdiki Zaman Siyaset programında dün akşam moderatörlük yapan Özlem Gürses canlı yayında koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunu beklediğini söyledi. Sonucunu öğrenmeden ekranlara çıkması tepkilere neden olurken Gürses hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Özlem Gürses kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ÖZLEM GÜRSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 Ağustos 1970 Ankara doğumlu olan Özlem Gürses Türk gazeteci, haber sunucusu, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanıdır.

ÖZLEM GÜRSES MESLEĞİ NEDİR?

49 yaşındaki Gürses, Haber sunucusu, gazeteci ve iletişim uzmanı mesleklerini icraat etmektedir.

ÖZLEM GÜRSES EŞİ KİM?

Başarılı gazetecinin eşi 51 yaşındaki Mustafa Türkay Tatar'dır. Tatar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunudur.

ÖZLEM GÜRSES KARİYERİ

Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji'nde ilköğretim ve lise eğitimini tamamladı. Ardından ODTÜ Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul'a ve medya dünyasına taşıdı.ATV Haber Merkezi'nde muhabir olarak başladığı medya kariyerine Star TV'de 'Gece Hattı' ve 'Kırmızı Koltuk'la devam etti. NTV için 'Mimarlık ve Yaşam', CNNTURK için 'Yeşil Ekran' belgesellerini hazırladı.Ufuk Güldemir'in kurduğu Habertürk TV'de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarının editörü ve sunucusuydu.Kanal 1 Ana Haber'in hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. İzlenme oranı olarak 90-100 aralığında devraldığı Ana Haber Bülteni'ni ilk 20 arasına yükseltti.Aynı kanalda 'Özlem Gürses'le Bakış' ve 'Şahane Çocuklar' programlarının yapımcısı ve editörüydü.Skyturk'te 'Özlem Gürses'le Çizgi Dışı' programında pek çok saygın ve ünlü ismi konuk olarak ağırladı.TV8'de ve Habertürk'te Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu '3YÜZ'ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü.