Özlem Gürses'in "Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor" iddiası AK Partili Şamil Tayyar'ı kızdırdı: "Bulup imha edeceksin"

Gazeteci Özlem Gürses'in " Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor" sözleri sonrası açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar," Dar ve yakın dairede sınırlı sayıda yöneticinin bildiği projeler sızdırılıyorsa bulup imha edeceksin" dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gazeteci Özlem Gürses, kişisel YouTube kanalında yayımladığı videoda, bazı bürokratların hükümetin yaptığı çalışmalar hakkında CHP ve altılı masaya bilgi verdiğini öne sürdü. Gürses, " Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bir süredir seçim ekonomisine geçti, kesenin ağzı açıldı. Birtakım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar. Bu adımları muhalefet önceden öğreniyor. Örneğin iktidarın KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını, muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu etiket çalışması yapıp gündeme getirdi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınav sonuçları açıklandı, hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği ile ilgili açıklama yapıldı." demişti.

Özlem Gürses'in Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor iddiası AK Partili Şamil Tayyar'ı kızdırdı: Bulup imha edeceksin

"MUHALEFET ÖĞRENDİ VİDEO ÇEKİLDİ"

Sözlerini sürdüren Gürses, otomotiv sektörünün canlandırılması hükümetin vergi düzenlemesi hamlesi olduğunu muhalefetin bunu öğrendiğini söylemiş. Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konu hakkında video çektiğini belirterek," Benzer şekilde otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. İktidarın bu sıkıntının önünü almak için bir vergi düzenlemesi yapma hamlesi vardı. Muhalefet bunu önceden öğrendi, apar topar saat 22.00'de o mutfak videosu çekildi ve ekrana geldi. Dolayısıyla bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve iktidarın önünde gidiyor. " ifadelerini kullanmıştı.

Özlem Gürses'in Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor iddiası AK Partili Şamil Tayyar'ı kızdırdı: Bulup imha edeceksin

"PROJELER SIZDIRILIYORSA BİZİM AYIBIMIZ "

Bu açıklamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, sert ifadeler kullandı.

Tayyar şunları yazdı:

"Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu’nun içerden bilgi alıp projeleri önceden açıkladığını iddia ediyor.

Dar ve yakın dairede sınırlı sayıda yöneticinin bildiği projeler sızdırılıyorsa, muhalefetin değil bizim ayıbımız.

20 yıldır iktidarız, şikayet hakkımız yok, bulup imha edeceksin."

Özlem Gürses'in Bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor iddiası AK Partili Şamil Tayyar'ı kızdırdı: Bulup imha edeceksin

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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