Star TV'nin sevilen müzik eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları belli oldu. Bu haftaki konukları arasında yer alan Özlem Özdil'in hayatı izleyici tarafından merak ediliyor. Peki Özlem Özdil kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte hayatına dair ayrıntılar...

ÖZLEM ÖZDİL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Özlem Özdil, 8 Aralık 1979 yılında Almanya'nın Hannover kentinde doğdu. Babasının ismi Veli Özdil annesinin ismi ise Nadidedir.Dedesi Aksaraydan zamanında İzmir'e göç etmiştir. Halk ozanı olan babası Dursun Özdil'den ilk bağlama ve repertuvar derslerini aldı. Sinan Çelik'in kendisini keşfetmesi ile birlikte 17 yaşında Türkiye'ye geldi. Sesinin güzelliği ve bağlama çalmadaki yeteneğini Sinan Çelik, Musa Eroğlu, Güler Duman, Çetin Akdeniz ve Güray Hafiftaş gibi duayenler ile yaptığı ortak çalışma ile daha da geliştirdi.





Çok iyi Almanca, İngilizce ve iyi Fransızca biliyor. Başta TRT kanalları olmak üzere özel kanallarla birlikte yüzlerce televizyon programına çıkmıştır. Aktif olarak da Radyo / Televizyon Programları, Konser & Festivallere katılmaya devam ediyor.

ÖZLEM ÖZDİL EVLİ Mİ?

Ünlü türkücünün özel hayatına ilişkin pek bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak şuan bekar olduğu biliniyor ve özel hayatını gözler önünde yaşamaktan uzak duruyor.

ÖZLEM ÖZDİL'İN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Hoy Nani - Şubat 2012

Yollarına Kar mı Yağdı - Ekim 2006

Yağmur - Kasım 2004

Gönlüm Dağlarda - Ağustos 2000

Yürü Be Haydar - Nisan 1998

Uzakların Türküsü - Temmuz 1996