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Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Selin Ciğerci'yle mahkemelik olduğu bilinen ve son olarak Gökhan Çıra'ya attığı mesajı sosyal medya hesabından yayınlayan Özlem Parlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

2019'da hayatlarını birleştiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çiftinin geçtiğimiz hafta boşanmalarının ardından Çıra'ya mesaj atarak "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" diyen Özlem Parlu gündem oldu. Bunun üzerine Özlem Parlu'nun kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt verdik. İşte detaylar...

ÖZLEM PARLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyunculuğun yanı sıra modellik de yapan Özlem Parlu, Orduludur. Türkiye’nin Selin Ciğerci videosuyla tanıdığı Parlu yakın arkadaşı Ebru Polat’ın son klibinde oynamıştı.

Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ciğerci, o dönemler nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği Özlem Parlu’yu bir mekanda ifşa etmiş ve bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı.

Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bu kez ise boşanmalarını fırsat bilen Parlu Instagram'dan Gökhan Çıra'ya mesaj atarak "Hoş çocuksun doğru yolu bulmuşsun, zamanında demiştim sana" demesiyle gündeme geldi.

Instagram hesabında 200 bini aşkın takipöisi bulunan Parlu'nun kullanıcı adı 'ozlemparluu' şeklindedir.

Özlem Parlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

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