Özlem, sokak aralarında tanıştığı futbolda, antrenör oldu

TRABZON'da, mahalle aralarında kardeşleriyle oynayarak başladığı futbolda, profesyonel takımlarda forma giydikten sonra kariyerine antrenör olarak devam eden Özlem Önder (38), erkek meslektaşlarıyla yarışıp, geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor.

Trabzon'da, 9 yaşında mahalle aralarında 4 erkek kardeşiyle oynayarak ilk adımı attığı futbolda profesyonel olarak Trabzonspor, Karadeniz Ereğli, İdmanocağı, Orduspor'un yanı sıra kadın milli takım formalarını da giyen Özlem Önder, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine antrenör olarak devam etti. Önder, Soğuksuspor altyapı kategorilerinde ve futbol okulunda minik sporcuları geleceğe hazırlıyor. Trabzon'un ilk aktif kadın futbol antrenörü de olan Önder, minik futbolcularla yakından ilgilenirken, işine gösterdiği özveriyle, sporcu velilerinin de takdirini topluyor.

'ÖNCE FUTBOLCU SONRA ANTRENÖR OLDUM'

Futbola küçük yaşlarda sokak aralarında kardeşleriyle oynayarak adım attığını anlatan Özlem Önder, "4 erkek, 2 kız toplam 6 kardeşiz. Ağabeylerimle, kardeşimle sokakta oynaya oynaya futbola başladım. Onların hiçbiri futbolcu olmadı, hatta maç dahi izlemezler. Ben ise takıma yazıldım. Trabzonspor'da şampiyonluklar yaşadım, Şampiyonlar Ligi ve milli takımlara gittim. Daha sonra Karadeniz Ereğli, Orduspor, İdmanocağı'nda forma giydim. Futbolu bıraktıktan sonra futbol okulunda yavaş yavaş antrenör olarak işin içine girmek istedim. 5 yıldır futbol okulunda görev yapıyorum. Burada başladıktan sonra Soğuksuspor'da küçük yaş gruplarını da çalıştırmaya başladım" dedi.

'İLK GÖREN ŞAŞIRIYOR'

İlk başta veliler geldiğinde karşılarında kadın antrenörü görünce şaşırdıklarını kaydeden Önder, "Bir erkeğin verebileceklerini verebilir mi? O tecrübesi var mı? Acaba ne verebilir?" diye farklı bir tepki alıyorsunuz ama saha içinde yaptığınız çalışmalarla "Hocam biz bu kadarını beklemiyorduk. Çok yanlış düşünmüşüz. Çoğu antrenörden artınız var" diyenler oluyor ve bu beni mutlu ediyor. İnşallah benim ardımdan da kadın arkadaşlar gelir. Bende o yadırgamayı yapıyorlar, sonradan gelip tebrik ediyorlar ama benden sonrakilere bunu yapamayacaklar. Haftanın 7 günü antrenmana çıkıyorum. Bıkmadım. Farklı bir duygu. Bunu anca yaşayan bilir. Aileler de bana destek oluyor" diye konuştu.

SPORCU VE VELİLERİ MEMNUN

6 yaşından beri futbol oynadığını söyleyen Eyüp Kırcı, "İlk defa kadın bir antrenörüm oldu. Çok iyi bir antrenör" derken, Taha Doruk Kara ise, "Hocamla birlikte çok mutluyum. Espiri yapıldığında güler ama ciddi olunacak yerde de ciddi olur" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLAR ARGO KELİMLER KULLANMIYOR'

Sporcu velisi Sibel Sezgin Engin de Özlem hocanın çocukların psikolojisinden çok iyi anladığını anlatarak, "Onlar nerede nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Biz bazı velilerle sorumlulara hocamızın önümüzdeki yıl da devam etmesi için özel istekte bulunduk. Kendisinden çok memnunuz" derken, veli Murat Gülay ise, "Çocuğumuzu gönderdik. Hocamızın kadın olduğunu bilmiyorduk. Araştırdıktan sonra memnun kaldık. Çocuklarla da iyi ilgileniyor, burada anne baba görevi yapıyor. Çocuklar da kadın antrenör olduğu için argo kelimeleri çok kullanmıyor. Bu da bizim için artı. Kadın antrenör görünce farklı yorumlar geliyor ama sonradan onlar da hak veriyor. Sonuçta bu bir spor. Kadını- erkeği artık yok. Kadın futbol takımları, hakemleri var, antrenör neden olmasın? Özlem hoca da bunu gayet iyi başarıyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA