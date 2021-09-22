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Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın en büyük tıp ödülü ile onurlandırıldı

BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'nın en büyük tıp ödülü "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ile onurlandırıldı.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın en büyük tıp ödülü ile onurlandırıldı

Almanya'da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü" 'nün sahibi bu yıl, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko oldu.

"VİZYONLARI VE AZİMLERİ NEDENİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER"

Paul Ehrlich Vakfı'nın açıklamasında, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." belirtildi.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın en büyük tıp ödülü ile onurlandırıldı

ALMANYA'NIN TIP ALANINDAKİ EN PRESTİJLİ ÖDÜLÜ

Almanya'nın tıp alanında en en prestij sahibi yapan ödüle layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko'ya, 120 bin euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle verilecek.

Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'nın en büyük tıp ödülü ile onurlandırıldı

 

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