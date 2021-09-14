Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den korkutan açıklama: "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek"

Dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine verdikleri röportajda, koronavirüsün mutasyona uğramaya devam edeceğini ve bunun uzun soluklu bir savaş olacağını söylediler. Koronavirüsün varyantları ile ilgili konuya değinen bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamalarda olduklarında, bunun daha uzun yıllar devam edeceğini ve boyutun farklılık kazanacağını bildirdiler.

"UZUN BİR SAVAŞ OLACAK!"

Varyantlara ilişkin sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.

"MU VARYANTI, AŞILARIN YARATTIĞI KORUMAYI GEÇMESE BİLE BAŞKA BİR MUTASYON BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından üzerinde durulan ve varyant kategorisine alınan "Mu Varyantı" ile ilgili konuşan Şahin, “Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.

Bağışıklık azaldığında üçüncü dozun olunmasının iyi fikir olduğuna değinen Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.

Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Covid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.