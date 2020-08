Özlenen Özkan kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör ataması yaptı. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Özlenen Özkan kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü'dür.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tıpta Uzmanlık, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 2004-2008

Lisans, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1995-2001

YAPTIĞI TEZLER

Tıpta Uzmanlık, "Enjekte Edilebilir Yağ Grefti ile Fasya ve Dermisten OluşanDoku Kokteylinin Yaşayabilirliklerinin Karşılaştırılması.Sıçanlarda deneysel çalışma", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d. Ocak, 2008.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI

Surgery

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Doç.Dr., AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, tıp fakültesi, 2010 - Devam Ediyor

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ tıp fakültesi, plastik rekonstruktif ve estetik cerrahi a.d., 15.04.2010 - Devam Ediyor

VERDİĞİ DERSLER

Yarık Damak, Lisans, 2017-2018

Plastik cerrahiye giriş, Lisans, 2017-2018

Yarık Dudak, Lisans, 2017-2018

Derinin Malign Tümörleri, Lisans, 2017-2018

Yanık, Lisans, 2017-2018

YÖNETİLEN TEZLER

Tıpta Uzmanlık, O.Oğan, "Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2018.

Tıpta Uzmanlık, S.İlhan, "Deri melanomu hastalarına güncel yaklaşımlar, klinik uygulamalar ve sağkalımı değiştiren etkenler", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.

Tıpta Uzmanlık, M.Ubur, "Damarlarda avülziyon yaralanmaları oluşturmak için yeni bir deneysel model geliştirilmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.

Tıpta Uzmanlık, K.Ünal, "Alt ekstremite yumuşak doku defektlerinde sinir koaptasyonsuz serbest flep ile onarımlarda duyu muayenesi sonuçları", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.

Tıpta Uzmanlık, A.Şimşek, "Serbest fleplerde başarısızlık nedenleri ve kurtarma stratejilerinin araştırılması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.

SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Topcu Ç., Uysal H., Özkan Ö., Özkan Ö., Polat Ö., Bedeloğlu M., et al.,"Recovery of facial expressions using functional electrical stimulation after full-face transplantation", JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION, vol.15, pp.1-7, 2018 (Link)

Bedeloglu M., Topcu Ç., Akgul A., Döger E., Sever R., Özkan Ö., et al.,"Image-based Analysis of Emotional Facial Expressions in Full Face Transplants.", JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, vol.42, pp.42-42, 2018

Özkan Ö., Özkan Ö., Doğan U., Yilmaz V.T., Uysal H., Ündar L., et al., "Consideration of difficulties and exit strategies in a case of face allotransplantation resulting in failure", MİCROSURGERY, vol.37, pp.661-668, 2017 (Özet)(Abstract)

Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Subjective Recognition of Emotional Expressions in Face Transplant Patients", JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVİOR, vol.41, pp.325-343, 2017

Özkan Ö., Özkan Ö., Amoroso M., "Temporary Banking of the Jejunal Flap for a Difficult Esophageal Reconstruction.", ANNALS OF THORACİC SURGERY, vol.103, pp.e1-e3, 2017

Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Subjective Recognition of Emotional Expressions in the Face Transplant Patients", JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVİOR, vol.July, pp.1-19, 2017

Apaydin Doğan E., Özkan Ö., Uysal H., Özkan Ö., "Management of generalized seizures after face allotransplantation: The first clinical report", CLİNİCAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY, vol.162, pp.115-117, 2017

Cinpolat A., Özkan Ö., Bektaş G., Özkan Ö., "Closed reduction of zygomatic tripod fractures using a towel clip", JOURNAL OF PLASTİC SURGERY AND HAND SURGERY, vol.51, pp.275-279, 2017

Topcu C., Uysal H., Özkan Ö., Özkan Ö., Polat Ö., Bedeloglu M., et al., "Assessment of Emotional Expressions after Full-Face Transplantation", NEURAL PLASTICITY, 2017

Özkan Ö., Özkan Ö., Ubur M., Hadimioğlu N., Cengiz M., Afşar İ., "Face allotransplantation for various types of facial disfigurements: A series of five cases.", MİCROSURGERY, vol.-, 2017

Başsorgun C.İ., Ünal B., Özkan Ö., Elpek G.Ö., Özkan Ö., Çiftcioğlu M.A., "Vascularised composite tissue allograft pathology: Akdeniz University experience", VİRCHOWS ARCHİV, vol.471, pp.S2-S2, 2017

Amoroso M., Özkan Ö., Başsorgun C.İ., Oğan O., Ünal K., Longo B., et al., "Reply: The Effect of Normovolemic and Hypervolemic Hemodilution on a Perforator Flap with Twisted Pedicle Model: Experimental Study in Rats", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.138, pp.556E-557E, 2016

Amoroso M., Özkan Ö., Başsorgun C.İ., Oğan O., Ünal K., Longo B., et al., "The Effect of Normovolemic and Hypervolemic Hemodilution on a Perforator Flap with Twisted Pedicle Model: Experimental Study in Rats", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.137, pp.339E-346E, 2016

Uysal H., Topçu Ç., Özkan Ö., , Barcin N.E., Akgül A., et al.,"ID 382 – Electrophysiological evaluation of emotional expressions in the facial transplantation patients", CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY, vol.127, pp.e127-e127, 2016

Akçal A., Savas S.A., Özkan Ö., Oğan O., Özkan Ö., "Treating the Golden Implant Visibility on a Paralytic Eye by Using the Capsule Shield Technique", JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.27, pp.191-193, 2016

Uysal H., Özkan Ö., Barcin N.E., Şenol A.U., Tombak K., Özkan Ö., "Referred facial sensation on the hand after full face transplantation", NEUROLOGY, vol.86, pp.836-839, 2016

Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G., Cinpolat A., "Experiences with the flow-through radial forearm flap as a bridge in lower extremity reconstruction", MICROSURGERY, vol.36, pp.128-133, 2016

Özkan Ö., Özkan Ö., Derin A.T., Bektaş G., Cinpolat A., Duymaz A., et al., "True Functional Reconstruction of Total or Subtotal Glossectomy Defects Using a Chimeric Anterolateral Thigh Flap With Both Sensorial and Motor Innervation", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.74, pp.557-564, 2015

Tüzüner S., Özkan Ö., Erin N., Ozkaynak S., Cinpolat A., Özkan Ö., "Effects of Botulinum Toxin A Injection on Healing and Tensile Strength of Ruptured Rabbit Achilles Tendons", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.74, pp.496-500, 2015

Amoroso M., Özkan Ö., Özkan Ö., Başsorgun C.İ., Oğan O., Ünal K., et al., "The Effect of Normovolemic and Hypervolemic Hemodilution on a Microsurgical Model: Experimental Study in Rats", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.136, pp.512-519, 2015

Akcal A., Savas S., Gorgulu T., Ilhan S., Tanriöver G., Özkan Ö., et al., "The Effect of Platelete Rich Plasma Combined with Microneedling on Full Venous Outflow Compromise in a Rat Skin Flap Model.", PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, vol.136, pp.71-2, 2015

Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G., Cinpolat A., Başsorgun C.İ., Çiftcioğlu M.A., "The Relationship Between Ischemia Time and Mucous Secretion in Vaginal Reconstruction With the Jejunal Free Flap An Experimental Study on the Rat Jejunum", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.75, pp.98-101, 2015

Özkan Ö., Savas S.A., Özkan Ö., "Secondary Aesthetic Procedures in Face Transplantation Patients", TRANSPLANTATION, vol.99, pp.S11-S11, 2015

Cinpolat A., Bektaş G., Özkan Ö., Rizvanovic Z., Seyhan T., Coskunfirat O.K., et al., "Metatarsal artery perforator-based propeller flap", MICROSURGERY, vol.34, pp.287-291, 2014

Özkan Ö., Özkan Ö., Cinpolat A., Bektaş G., "RECONSTRUCTION OF DISTAL LOWER EXTREMITIES DEFECT USING THE FREE PERONEAL ARTERY PERFORATOR VESSEL BASED FLAP", MICROSURGERY, vol.34, pp.629-632, 2014

Akar M.E., Özkan Ö., Ozekinci M., Sindel M., Yildirim F., Oguz N., "Uterus retrieval in cadaver: technical aspects", CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.41, pp.293-295, 2014

Bektaş G., Özkan Ö., Cinpolat A., Başsorgun C.İ., Çiftcioğlu M.A., Özkan Ö., "Comparing the Effects of Pedicle Torsion on Axial or Perforator Flaps; Improving the Perforator Flap Resistance to Pedicle Torsion with Delay Phenomenon", JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, vol.30, pp.531-538, 2014

Erman M., Özkan Ö., Özekinci M., Sindel M., Yildirim F., Oğuz N., "Uterus retrieval in cadaver: technical aspects.", CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.41, pp.293-5, 2014

Erman Akar M., Özkan Ö., Özkan Ö., Yücel S., Dolay K., Bektaş G., "Uterine Preservation And Vaginal Reconstruction In A Patient With Congenital Vaginal Agenesis Presenting With Cyclic Menouria", J Minim Invasive Gynecol, vol.18, pp.682-685, 2014

Özkan Ö., Bektaş G., Cinpolat A., Özkan Ö., "A successful replantation of total scalp, forehead, left ear, eyebrows and upper eyelids amputation and 6-year follow-up results", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.19, pp.277-281, 2013

Özkan Ö., Erman Akar M., Özkan Ö., Erdoğan O., Hadimioğlu N., Yılmaz M., Günseren F., Cıncık M., Peştereli H.E., Koçak H., Mutlu D., Dinçkan A., Geçici Ö., Bektaş G., Süleymanlar G., "Preliminary Results Of The First Human Uterus Transplantation From A Multiorgan Donor", FERTILITY AND STERILITY, vol.99, pp.470-0, 2013

Cinpolat A., Özkan Ö., Bektaş G., Biçici P., Özkan Ö., "Perforator flap from adjacent thigh skin to improve the repair of the donor site of the anterolateral thigh flap", MICROSURGERY, vol.33, pp.249-250, 2013

Özkan Ö., Erman Akar M., Özkan Ö., Erdoğan O., Hadimioğlu N., "Uterus Transplantation From A Deceased Donor. ", FERTILITY AND STERILITY, vol.100, pp.e41-e41, 2013

Erman Akar M., Özkan Ö., Çolak T., Özkan Ö., Geçici Ö., "Sexual Function And Long-Term Results Following Vaginal Reconstruction With Free Vascular Jejunal Flap", JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE, vol.10, pp.2849-2854, 2013

Erman Akar M., Özkan Ö., Aydınuraz B., Dirican E.K., Mendilcioğlu İ.İ., Şimşek M., Cıncık M., Günseren F., Koçak H., Çiftcioğlu M.A., Geçici Ö., Özkan Ö., "Clinical Pregnancy Following Uterus Transplantation. ", FERTILITY AND STERILITY, vol.100, pp.1358-1363, 2013

Özkan Ö., Akar M., Erdogan O., Özkan Ö., Hadimioğlu N., "Uterus transplantation from a deceased donor.", FERTILITY AND STERILITY, vol.100, pp.e41-e41, 2013

Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G., Cinpolat A., Erdoğan O., Sanli S., et al., "Subcutaneous placement of a free jejunum and pedicled colon segment to create a diversionary conduit for total esophageal reconstruction", MICROSURGERY, vol.32, pp.235-239, 2012

Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G., Mardini S., Sassu P., Cigna E., et al., "Reconstruction of a distal extremity defect using a temporoparietal fascia flap covered with a split-thickness skin graft harvested from the scalp: a cosmetic consideration in donor site selection", ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.18, pp.207-212, 2012

Özkan Ö., Cinpolat A., Bektaş G., Özkan Ö., "Malignant melanoma developed on a congenital melanocytic nevus with lymph node metastasis in a 19-month-old boy", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.54, pp.432-435, 2012

Özkan Ö., Özkan Ö., Coskunftrat O.K., Hadimioğlu N., "Reconstruction of Large Palatal Defects Using the Free Anterolateral Thigh Flap", ANNALS OF PLASTIC SURGERY, vol.66, pp.618-622, 2011

Özkan Ö., Demirkan F., Özkan Ö., Dinckan A., Hadimioğlu N., Tuzuner S., et al., "The First (Double) Hand Transplantation in Turkey", TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.43, pp.3557-3560, 2011

Özkan Ö., Erman Akar M., Özkan Ö., Doğan N.U., "Reconstruction Of Vaginal Agenesis", MICROSURGERY, vol.66, pp.673-678, 2011

Özkan Ö., Özkan Ö., Erman M., "RE: THE USE OF A JEJUNUM SEGMENT FOR VAGINAL RECONSTRUCTION: A WORD OF CAUTION", MICROSURGERY, vol.30, pp.674-676, 2010

Özkan Ö., Özkan Ö., Erman Akar M., "The Use Of A Jejunum Segment For Vaginal Reconstruction", MICROSURGERY, vol.30, pp.674-676, 2010

Özkan Ö., Erman Akar M., Özkan Ö., Çolak T., Bostanoğlu N., Taşkin Ö., "The Use Of Vascularized Jejunum Flap For Vaginal Reconstruction: Clinical Experience And Results In 22 Patients", Microsurgery, vol.30, pp.125-131, 2010

Özkan Ö., Özkan Ö., "Cross-site anastomosis for a free flap with a long pedicle in the rat", JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, vol.62, pp.1202-1204, 2009

Özkan Ö., Özkan Ö., "The prefabricated pedicled anterolateral thigh flap for reconstruction of a full-thickness defect of the urethra", JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, vol.62, pp.380-384, 2009

Özkan Ö., Erman Akar M., Özkan Ö., Mesci A., Çolak T., "Microvascular Augmented Pedicled Jejunum Transfer For Vaginal Reconstruction Using A Laparoscopy-Assisted Technique", MICROSURGERY, vol.28, pp.671-675, 2008

Özkan Ö., Ozgentas H., Dikici M., "Flow-through, functioning, free musculocutaneous flap transfer for restoration of a mangled extremity", JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, vol.21, pp.167-172, 2005

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Özkan Ö., Ubur M.C., Yaprak N., Derin A.T., Özkan Ö., "Serbest flep ile rekonstrükte edilen baş ve boyun defektlerinde görülen mikrovasküler komplikasyonlar", Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.3, no.1, ss.15-24, 2017

Özkan Ö., Doğan N.U., Özkan Ö., Mendilcioğlu İ.İ., Dogan S., Aydınuraz B., et al., "Uterus transplantation: From animal models through the first heart beating pregnancy to the first human live birth", WOMENS HEALTH, vol.12, pp.442-449, 2016

Sevimli S., Cebeci F., Özkan Ö., Özkan Ö., "Yüz Nakli Yapılan bir Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu", Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.54-57, 2015

Özkan Ö., Cinpolat A., Bektas G., Özkan Ö., "Malignant melanoma developed on a congenital melanocytic nevus with lymph node metastasis in a 19-month-old boy.", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.54, ss.432-5, 2012

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Bir Yüz Nakli Hastasının Psikolojik Durum Profillemesi ve Bazı Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi", VIII.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2017, ss.94-94

Gök K., Döğer E.N., Göztepe M.B., Uysal H., Özkan Ö., Özkan Ö., et al.,"TMS ile Kortikal Motor Haritalamada Orbicularis Oris Temsil Alanı", Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 25-25 Mart 2017, ss.1-1

Gök K., Döğer E.N., Göztepe M.B., Gök M., Uysal H., Özkan Ö., et al.,"Scapular Kol Replantlarda TMS ile Yüz ve El Temsilinin Kortikal Haritalanması", 53. Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-30 Kasım 2017, ss.1-1

Gök K., Döğer E.N., Göztepe M.B., Uysal H., Özkan Ö., Özkan Ö., et al.,"Kol Nakillerinde El ve Yüz Temsilinin Kortikal Haritalanması", 33. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-16 Nisan 2017, ss.1-1

Doğru V., Yaprak M., Özkan Ö., Özsoy U., Hüseynov A., Mesci A., et al.,"Periareolar insizyon ile periferik meme lezyonlarına erişimde sınırlar; Metodolojik kadavra çalışması", 20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.1-1 (Link)

Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Bir Yüz Nakli Hastasının Yüz Algısı Diğer Kişilerin Yüz Algısından Farklı mıdır?", Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.59-60

Doğru V., Yaprak M., Özsoy U., Özkan Ö., Mesci A., Oğuz N., et al.,"Kadavrada mastektomi kontrollü meme hacim ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması; 3 boyutlu bilgisayarlı yüzey tarama, Tezel ve yeni bir yöntem", 20.Ulusal Cerrahi Kongresi ve 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-17 Nisan 2016, ss.1-1 (Link)

Döğer E.N., Gök K., Özkan Ö., Özkan Ö., Uysal H., Polat Ö., et al.,"Discrimination Of Artificial And Actual Expression On Face Using sEMG", 3rd International Conference on Biomedical Engineering and Systems, Budapeşte, MACARISTAN, 16-17 Ağustos 2016, pp.1-5

Yilmaz D.B., Ünay G., Özkan Ö., Gürer İ.E., "FARKLI KLİNİK PREZENTASYONU İLE KUTANÖZ İĞSİ HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU", 26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ VE 6. SİTOPATOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Kasım 2016, ss.162-162

Uysal H., Özkan Ö., Özkan Ö., Şenol A.U., Barcin N.E., Çolak Ö.H., "Tam Yüz Nakilleri ve Hayalet Yüz", 52. Ulusal Nöroloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 25 Kasım - 1 Aralık 2016, ss.1-1

Bayraktar S., Gülbetekin E., Özkan Ö., Özkan Ö., "Öldürmeyen Acı Güçlendirir! Adli Bilimler Bağlamında Psikolojik Travma Açısından Yüz Nakli", 13. Adli Bilimler Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, ss.229-229

Gülbetekin E., Bayraktar S., Özkan Ö., Özkan Ö., "Hemispheric Specializations for Recognition of Emotional Expressions in Facial Transplantation Patients", 14th National Congress of Neuroscience, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2016, vol.10, no.1, pp.82-82

Topçu Ç. , Akgül A., Bedeloğlu M., Döğer E.N., Sever R., Özkan Ö., et al.,"Muscle Activity Detection for Basic Movements in Patients with Full Face Transplantation", 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, MİLANO, ITALYA, 25-29 Ağustos 2015, pp.1-1 (Link)

Uysal H., Topçu Ç. , Özkan Ö., Özkan Ö., Barcin N.E., Akgül A., et al.,"Electrophysiological Evaluation of Emotional Expressions in the Facial Transplantation Patients", 15th European Congress on Clinical Neuro¬physiology , BRNO, CEK CUM., 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.1-1

Uysal H., Topçu Ç. , Özkan Ö., Özkan Ö., Barcin N.E., Akgül A., et al.,"Yüz nakli olgularında duygu ifadelerinin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi", 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-12 Nisan 2015, ss.1-1

Bedeloğlu M., Topçu Ç. , Döğer E.N., Akgül A., Sever R., Özkan Ö., et al.,"Yüz Transplantasyon Hastasında Duysal İfade Gelişiminin Görüntü Temelli Analizi", TIPTEKNO2015, MUĞLA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, ss.1-4

Topçu Ç., Akgül A., Bedelolu M., Döğer E.N., Sever R., Özkan Ö., et al.,"Entropy Analysis of Surface EMG for Classification of Face Movements", 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İZMİR, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, pp.1647-1650

Topçu Ç. , Akgül A., Bedeloğlu M., Döğer E.N., Sever R., Özkan Ö., et al.,"Yüz Hareketlerinin Sınıflandırılması için Yüzey EMG İşaretlerinin Entropi Analizi", 23. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1-4 (Link)

Yaprak N., Bölükbaş M., Özkan Ö., Özbilim G., Derin A.T., "Sinonazal Mukozal Malign Melanom", 11. Türk Rinoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2015, ss.-----

Akgül A., Bedeloğlu M., Topçu Ç. , Sever R., Özkan Ö., Özkan Ö., et al.,"Çok Kanallı Kol Yüzey EMG Kayıtlarında 24 Farklı Hareket Grubu İçin Kanal Etkinliğinin Araştırılması", 18. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.1-4

Topçu Ç. , Bedeloğlu M., Akgül A., Sever R., Özkan Ö., Özkan Ö., et al.,"Yüzey EMG İşaretlerinin Higuchi Fraktal Boyutu ile Analizi ve Etkin Elektrot Bölgelerinin Tespiti", 18. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Ekim 2014, ss.1-4

Budak E.S., Aydin F., Özkan Ö., Boz A., Yidiz A., Özkan Ö., et al.,"Kutanöz malign melanomlu olguların değerlendirilmesinde sentinel lenf nodu işaretlemesi", 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi , İZMİR, TÜRKIYE, 27 Nisan - 1 Mayıs 2011, cilt.20, ss.169-169

Söyüncü Y., Özkan Ö., Bigat Z., Akyüz M., Söyüncü İ., Özkan Ö., "Lomber Bölgede Yerleşimli Tedaviye Dirençli Bos Fistülünün Kombine Omentum Ve Latissumus Dorsi Muskulokutanöz Flep Uygulamasıyla Tedavisi.", XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim - 5 Kasım 2011, ss.209-209

Çolak T., Mesci A., Özcan B., Yaprak M., Güven H., Çiyiltepe H., Saraçoğlu M., Özkan Ö., Akaydın M., "Meme Kanserinde Mastektomi Ile Eş Zamanlı Rekonstrüksiyon.", 17. Ulusal cerrahi kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2010, no.S49, ss.49-49

Özkan Ö., Özkan Ö., Bektaş G. , Erdoğan O., Sanli S.H., "Komplike Bir Ösefagus Rekonstrüksiyon Yöntemi: Yeniden Yönlendirilmiş İntestinal Fleplerle Rekonstrüksiyon", IV. ULUSAL REKONSTRÜKTİF MİKROCERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Aralık 2009, ss.x-x

Özkan Ö., Erman M., Özkan Ö., Mesci A., "Laparoskopik Mikrovasküler Supercharged Jejunum Segmenti Transferi ile Vagina Rekonstrüksiyonu.", Ulusal Cerrahi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Mayıs 2008, ss.82-82

DESTEKLENEN PROJELER

"Kompozit doku nakillerinde alıcı ve verici dokularındaki yaşlanma sürecinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2018-3343, Yönetici, Devam Ediyor

"Yayın Süreklilik Desteği", BAP Diğer, TYS-2018-3380, Yönetici, Devam Ediyor

"Bilim insanı yetiştirme ve geliştirme projesi", BAP Diğer, TYS-2017-2726, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Yüz Lezyonu Olan Yüz Nakil Adayı Olgularda Rezidü Aktivite Analizi ve Plastisite ile İlişkisinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 2017, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Ratlarda periferik sinir kesisi modelinde otolog adiposit kaynaklı kök hücrelerin ve takrolimus kullanımının sinir iyileşmesi üzerine etkileri", BAP Doktora, TTU-2017-2839, Yönetici, Devam Ediyor

"Yüz nakli kol nakli ve ampute hastalarında beyin plastisitesinin analizi ve rehabilitasyon amaçlı değerlendirilmesi ", BAP Diğer, FDK-2017-2628, Araştırmacı, Devam Ediyor

"MALİGN MELANOMDA MOLEKÜLER VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL YÖNTEM İLECD80 CD86 PDL1 EKSPRESYONUNUN KLİNİKOPATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Doktora, TTU-2017-954, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Sıçan İngüinal Yağ Dokusundan Elde Edilen Mezenkimal Kök Hücrelerden Damarlı Kıkırdak Dokusu Üretilmesi Hücresel Terapinin Mikrocerrahi İle Birleştirilmesi", BAP Diğer, TDK-2017-1772, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Dermisin Gelişimininde Rol Alan Moleküllerin Aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-1855, Araştırmacı, Devam Ediyor

"Yüz ve kol transplantasyonlarında ve travma hastalarında fonksiyonel hareketlerin elektriksel uyarılar ile geliştirilmesi", BAP Diğer, FDK-2015-1046, Araştırmacı, 2018

"Yüz ve kol transplantasyonlarında ve travma hastalarında fonksiyonel hareketlerin elektriksel uyarılar ile geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 2013, Araştırmacı, 2016

ETKİNLİK ORGANİZASYONU

4th Congress of Asia Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018

13th EFSM Congress of the European Federation of Socities For Microsurgery, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2016