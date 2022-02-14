Özlük İşleri Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Özlük İşleri Personeli maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Özlük İşleri Personeli pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Özlük İşleri Personeli nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Özlük İşleri Personeli olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Özlük İşleri Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 Özlük İşleri Personeli Maaşları

Özlük İşleri Personeli maaşı ortalama olarak aylık 10150_TL'dir. En düşük Özlük İşleri Personeli maaşı 8850_TL, En yüksek ise 11450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Özlük İşleri Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4313.03

Meslek Adı :

Özlük İşleri Personeli

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Bordro Hazırlayan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı kuruluşun personel özlük dosyalarını hazırlayan, özlük faaliyetleri ile ilgili yasal bildirimleri yapan, personelin çalışma ve izin planlarının takibini sağlayan, resmî kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak bordro sistemi ile personelin devamlılığının takibini sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Özlük İşleri Personeli; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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