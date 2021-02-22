Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin konuştu!Aslıhan Güner, instagramından sevenlerine açıklama yaptı!ŞOK 24 Şubat 2021 kataloğu | ŞOK'un uygun fiyatlı yeni ürünlerini kaçırmayın!Kayseri'de ilkokul öğretmeninin şüpheli ölümü!Saving someone who is drowning in a dreamWhen a decedent gives you money in a dreamSeeing your sibling dies in a dreamSeeing your child is dead in a dreamSeeing cow dung in a dreamSeeing a cooked meat in a dream
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin konuştu!

Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin konuştu!

Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, annesi kanser hastası olan Semih Özbey ile alakalı oalrak görüştüğünü, Buldan'ın kendisine kaçırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bırakılacaklarını söylediğini belirtti.

Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin konuştu!

Son dakika haberi... Öznur Çalık, Pervin Buldan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Malatya'dan aradığımı, Semih Özbey'in kaçırıldığını ve sağlık durumunu merak ettiğimizi belirttim.  Özbey'in annesinin kanser tedavisi gördüğünü de özellikle söyledim." dedi.

Çalık, Pervin Buldan'ın "Sağlık durumu iyi, biraz alıkonulur, misafir edilir bırakılır." dediğini söyledi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT