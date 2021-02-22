Öznur Çalık, Pervin Buldan'la görüşmesinin detaylarına ilişkin konuştu!

Son dakika haberi... Öznur Çalık, Pervin Buldan'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Malatya'dan aradığımı, Semih Özbey'in kaçırıldığını ve sağlık durumunu merak ettiğimizi belirttim. Özbey'in annesinin kanser tedavisi gördüğünü de özellikle söyledim." dedi.

Çalık, Pervin Buldan'ın "Sağlık durumu iyi, biraz alıkonulur, misafir edilir bırakılır." dediğini söyledi.

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