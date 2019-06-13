Özsoy'dan, AA Sakarya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Ziyarette, AA Sakarya Bölge...
SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'tan kurum hakkında bilgi alan Özsoy, çalışanlara başarı diledi.
Yalçıntaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını anlattı.
Ziyaret sonunda Özsoy, Yalçıntaş'a tablo hediye etti.
Kaynak: AA
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