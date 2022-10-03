"Özür dilemeli" diyen Kılıçdaroğlu'na ithafen konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir"

Mersin'de polisevine yönelk gerçekleştirilen hain saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yönelik "Özür dilemeli" şeklinde ifadelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen değerlendirmelerde de bulundu.

"TERÖRİSTLERİ AKLAMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Bakan Süleyman Soylu, “Bu sabah itibarıyla Kılıçdaroğlu, Mersin Mezit’teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp hem CHP’den hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Hem milletimizden hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliği ile terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir” şeklinde konuştu.

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Mersin'de polisevine yapılan hain saldırı hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, “Saldırının katliama dönüşmesini engelleyen Sedat Gezer şehit, bir kahraman polisimiz ise gazi olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist, kahraman arkadaşlarımızın, çevredeki diğer polislerimizin ve oradaki devriye gezen bekçilerimizin müdahalesi sonucu yaralanmış, ardından yanlarında getirdikleri bombaları patlatmaları sonucu parçalanarak etkisiz hale gelmiştir” dedi.

"AMAÇLARI PKK EYLEMİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞMAKTI"

CHP’nin yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu’ hakkındaki eleştirilerini de dile getiren Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden, anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek aslında büyük bir felaketin kendileri için kapısını aralamaktadırlar. Patlamanın ilk anından itibaren ilk tezviratlar arka arkaya geldi. Birinci tezvirat CHP kadrolarından, ilk tezvirat ‘IŞİD’liler yaptı’, ikinci tezvirat yine kendi kadrolarından ‘bir kadın polis cinnet geçirdi ve etrafı tarıyor.’ Bunu gerçekleştirerek yapmak istedikleri amaç şuydu; PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı” şeklinde konuştu.