Özür grubu eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? Eş durumu özür grubu atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? soruları şu sıralar öğretmenler tarafından çokça aratılanların arsında yerini aldı. İşte özür grubu eş durumu ataması sonuçları sorgulama ekranı...

ÖZÜR GRUBU EŞ DURUMU ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılan mazerete bağlı yer değiştirme tercihlerinin ardından öğretmenler tarafından özür grubu eş durumu atama sonuçları internetten aratılıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımla Özür grubu eş durumu atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

MEB'den yapılan açıklamada, ''2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı.'' ifadeleri yer aldı.

? 2021 Yaz Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı



Sonuçlara ulaşmak için tıklayın ??https://t.co/8cvDkr3qGX pic.twitter.com/Z8mAdQn5fO — MEB (@tcmeb) August 24, 2021

EŞ DURUMU ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından öğretmenlerin sonuçlara ulaşması için sorgulama ekranını paylaştı.

MEB tarafından gelen açıklamaya göre; ''Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır'' denildi.