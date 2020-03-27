Özyurtlar Holding tüm projelerinde online satışa geçti

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding, geçici bir süreliğine satış ofislerinin faaliyetlerini sonlandırarak, satış ofislerini kapatarak dijital ortama taşıdı, konutta online satış dönemini başlattı.

Özyurtlar Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, koronavirüs karşısında yatırımcılarını evden çıkarmadan, sanal ortamda ağırlıyor.

Yatırımcılarını kameralar ile online proje turuna çıkaran şirkette, yatırımcılar projeleri detaylı olarak inceleme fırsatı bularak, istedikleri daireleri online olarak satın alabiliyor.

Tapu işlemlerinin de online olarak yapıldığı projelerde, yabancı yatırımcıların tapu işlemleri, Konsolosluk vekaleti ile tamamlanarak kargo ile ulaştırılıyor.

Özyurtlar Holding'in dijital ortamda satışa sunduğu projeleri arasında, Ncadde Hayat Residence, NLogo İstanbul, Ödül İstanbul, N Cadde Ottoman, N Cadde Ateş Corner ve Meydan Ardıçlı projeleri yer alıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hızla hareket ederek, yıla hızlı başlayan satışların sürdürülmesi yönünde önemli bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda sektörde online satış dönemini başlattık. Dünya ülkelerini etkisi altına alan ve Türkiye'ye de bulaşan koronavirüs karşısında, yatırımcılarımızdan gelen talep hiç hız kesmedi. Ancak yerli yatırımcılarımız, salgın nedeniyle evde kalmak zorunda oldukları, yabancı yatırımcılarımız da ülkelerini terk edemedikleri için talebi satışa dönüştüremiyorduk.

Teknolojideki gelişim sayesinde sınırların ortadan kalktığından yola çıkarak satışlarımızı sınır tanımayan bir ortam olan dijitale taşıdık. Yatırımcılarımız satış ofisinde görevli arkadaşlarımızla görüntülü toplantı yaparak projelerimiz hakkında detaylı bilgi edinebiliyorlar. Kameralar aracılığıyla da istedikleri projemizin şantiyesini online olarak gezebiliyorlar."

Yatırımcılara online satış dönemi boyunca avantajlı ödeme seçenekleri de sunduklarına bildiren Özyurt, yatırımcılara, tüm projeler için yüzde 35 peşinat, 36 aya varan vadelendirme seçeneği sunduklarını, banka kredisine gerek kalmadan tüketicileri ev sahibi yaptıklarını aktardı.

Özyurt, "Bahaş Holding ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Meydan Ardıçlı projemizde ise 1. Etapta hemen teslim avantajıyla yüzde 0.79 faiz oranı uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.





















Kaynak: AA