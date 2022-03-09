P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 P.V.C. Doğrama Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde P.V.C. Doğrama Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; P.V.C. Doğrama Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan P.V.C. Doğrama Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 P.V.C. Doğrama Montajcısı Maaşları

P.V.C. Doğrama Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 8150_TL'dir. En düşük P.V.C. Doğrama Montajcısı maaşı 6850_TL, En yüksek ise 9450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR P.V.C. Doğrama Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.23

Meslek Adı :

P.V.C. Doğrama Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, çeşitli binalarda P.V.C. doğramaların projeye uygun olarak ön hazırlık, montaj, ayar ve test işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

P.V.C. Doğrama Montajcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Montaj için hazırlık yapmak,

c) P.V.C. doğrama montajını yapmak,

d) Eski doğramaları sökmek,

e) Sökülen kasaların yerlerini temizlemek,

f) Doğrama bağlantı deliklerini delmek,

g) Doğramayı yerine takmak,

h) Duvar bağlantı deliklerini delmek,

i) Cam kanalına ayar takozu yapıştırmak,

j) Camı kasa/kanat boşluğuna yerleştirmek,

k) Cam çıtalarını takmak,

l) Yardımcı profilleri monte etmek,

m) Sineklik ve doğrama aksesuarlarını çerçeveye monte etmek,

n) Kepenkleri doğrama kasasına veya duvara monte etmek,

o) Panjur raylarını doğrama kasasına monte etmek,

p) Kepenk ve panjur lamellerini monte etmek,

q) P.V.C. doğrama yalıtımı yapmak,

r) P.V.C. doğrama yalıtımı yapmak,

s) Yalıtım maddesini duvar boşluğuna enjekte etmek, t) Su yalıtım maddesini (duvar boşluğunun iç ve dış kısmına ) enjekte etmek,

u) P.V.C. doğrama test ve ayarlarını yapmak,

v) P.V.C. doğrama arıza tespiti ve onarımı yapmak,

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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