Pa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pa Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pa Konate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pa Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pa Konate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pa Konate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pa Konate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pa Konate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pa Konate 25 Nisan 1994 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gine,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Pa Momodou Konate şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pa Konate Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Pa Konate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pa Konate'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pa Konate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pa Konate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Pa Konate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pa Konate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Malmö FF

19 Şubat 2014 yılında Östers IF

30 Haziran 2014 yılında Malmö FF

27 Temmuz 2017 yılında SPAL

1 Ağustos 2018 yılında Cincinnati

30 Kasım 2018 yılında SPAL

27 Şubat 2019 yılında GIF Sundsvall

31 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2020 yılında J-Södra IF

9 Eylül 2020 yılında Rosenborg

21 Ocak 2021 yılında Botev Plovdiv

Pa Konate kimdir

Pa Konate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pa Konate şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malmö FF (-12/2012)

Pa Konate Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç takımında 16 numaralı formasıyla 6 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç Olimpiyat takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Pa Konate nereli

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